Basket, Serie A: Avellino fa piangere Pistoia

Va ad Avellino il posticipo della 26esima giornata della Serie A di basket. La Sidigas batte 73-69 Pistoia , centra il secondo successo in tre incontri sotto la gestione Frates e sale a quota 20 punti portandosi a -4 dalla zona playoff. Altra battuta d’arresto, invece, per la Giorgio Tesi Group che incassa il quarto ko consecutivo lontano da casa e resta ferma al nono posto a quota 22. Il top scorer dell’incontro è Banks (Avellino) con 17 punti .

E' all'insegna dell'equilibrio la partita che va in scena al PalaDelMauro dove Avellino prova a riconciliarsi con i suoi tifosi onorando il finale di stagione.

Pistoia, che in trasferta non vince ormai da più di due mesi, ha bisogno dei due punti per tornare ad agganciare la zona playoff. Il primo strappo è della Sidigas che scappa a +9 sul finire del secondo quarto, ma Pistoia rientra e riesce ad andare all'intervallo lungo a -4.

La seconda parte è giocata punto a punto e alla fine sono i campani a spuntarla al termine di una partita riassunta molto bene dalle statistiche: praticamente identiche le percentuali da due (52.8% Avellino, 50% Pistoia), leggermente favorevoli alla Giorgio Tesi Group quelle relative al tiro da tre (35.3% contro i 29.2% della Sidigas).

Avellino chiude mandando in doppia cifra quattro giocatori: oltre al già citato Banks (17), ci sono anche Green (15 punti ma solo 3/8 da tre), Harper (11) e Anosike (10).

Pistoia replica con i 16 di Williams, gli 11 di Filloy (3/4 da tre) e i 10 di Easley. Ma non basta, a fare festa è solo la squadra di Frates.