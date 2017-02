Basket, Repesa: "Favoriti nelle final eight, ma non dobbiamo sbagliare"

14 febbraio 2017

Giovedì 16 febbraio partiranno le Final Eight di Coppa Italia ed il coach dell' Olimpia Jasmin Repesa, detentore del trofeo, è ottimista per la vittoria finale, ma chiede attenzione: "Siamo favoriti, ma non possiamo sbagliare. Tutti vogliono vincere contro Milano. Faremo di tutto per vincere ancora". I biancorossi esordiranno nella seconda gara di giornata contro Brindisi : "Hanno talento, conterà l'approccio".

La Serie A si ferma, parte la Coppa Italia. Al Polo Fieristico di Rimini inizieranno le Final Eight che andranno in scena da giovedì 16 a domenica 19 febbraio. Si sfideranno le otto migliori squadre del girone d'andata del campionato con Milano detentrice del trofeo e super favorita, ma la formula degli scontri diretti non lascia spazio a pronostici scontati. É lo stesso coach dell'Olimpia, Jasmin Repesa, a chiedere attenzione, soprattutto nella gara d'esordio contro Brindisi: "É il primo titolo che viene assegnato dopo la Supercoppa ed è uno snodo importante per la nostra stagione. Non dobbiamo far prendere ritmo e fiducia ai biancazzurri, altrimenti diventano pericolosi".



Oltre a Milano e Brindisi, che giocheranno giovedì sera alle 20.45 si affronteranno anche Grissin Bon Reggio Emilia e Betaland Capo d'Orlando, mentre venerdì sarà la volta di Sidigas Avellino e Banco di Sardegna Sassari alle 18.00 con la serata "riempita" da Umana Reyer Venezia e Germani Basket Brescia. A partire da questa stagione quindi i quarti di finale non saranno più tutti lo stesso giorno ma divisi tra giovedì e venerdì, con le semifinali sabato e la finale domenica ore 18.00.