Basket, playoff Serie A: Reggio Emilia parte bene, Avellino piegata

18 maggio 2016

Un grande Achille Polonara da 18 punti e 12 rimbalzi firma la vittoria di Reggio Emilia in gara 1 delle semifinali dei playoff di Serie A di basket contro Avellino . Al PalaBigi la Grissin Bon di coach Menetti si impone 83-69 sulla Sidigas e prende subito la testa della serie. Gli irpini partono meglio ma nel secondo periodo la Reggiana prende il comando e non lo perde più fino alla fine. Brutta serata al tiro da tre per Nunnally e soci.

In un PalaBigi tutto esaurito l'avvio di gara è equilibrato. Il primo strappo è di Avellino che vola sul 23-16 grazie a Buva e Veikalas e va al primo riposo in vantaggio 23-18. Il secondo quarto si apre con un 7-0 di Reggio Emilia che mette la testa avanti grazie soprattutto a Polonara e da lì la Grissin Bon comanda, arrivando a sua volta al massimo vantaggio sul 41-34 dopo un canestro di Needham. Al riposo lungo i padroni di casa conducono 41-36.



A inizio ripresa ci pensa ancora Polonara dall'arco a fare +9, poi arriva addirittura il +14 della Grissin Bon con una bomba di Needham, letale nel respingere i tentativi di rimonta della Sidigas. Nell'ultimo periodo sono Ragland e l'ex di turno Pini a riportare Avellino a -9 ma Reggio Emilia, grazie ai suoi italiani, trova il +14 con una bomba di Della Valle e poi il massimo vantaggio sul 77-70 con un'altra tripla di Polonara. E' il canestro che chiude i conti perchè, nonostante Avellino non voglia andare al tappeto, non riesce mai ad andare oltre il -12.



La Sidigas ha 16 punti da Ragland e 13 dell'Mvp Nunnally ma paga una brutta serata al tiro (4 su 18 da tre) e con troppe palle perse (18). La Grissin Bon si gode un superlativo Polonara da 18 punti e 12 rimbalzi, Lavrinovic ne aggiunge 13, 11 per Aradori. Venerdì sera gara 2 ancora a Reggio Emilia.