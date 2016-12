Basket, playoff Serie A: Avellino e Reggio, la partenza è super

7 maggio 2016

AVELLINO-PISTOIA 93-76

Diciassette vittorie in venti incontri a partire da Natale (Coppa Italia compresa), una seconda parte di stagione da urlo e un basket che ha incantato la Serie A. Questa è Avellino, che nella prima gara dei playoff conferma tutte le buone impressioni del 2016: dopo la lunga cavalcata che l'ha portata sino al terzo posto in regular season, la Scandone demolisce Pistoia in gara-1 dei quarti di finale e spaventa tutte le avversarie. Non c'è mai partita al PalaDelMauro, la Sidigas scappa nel primo quarto (28-15 di parziale) e non si volta più indietro. Sacripanti sfrutta tutta la profondità della sua panchina: Nunnally, miglior giocatore della regular season, è in campo per 23 minuti e firma 15 punti con 3/3 dall'arco. Vanno in doppia cifra anche Cervi (12), Ragland e Green (11 a testa), ma il migliore per distacco è Buva: una prova di assoluto dominio sotto canestro e 23 punti in soli 21 minuti. Pistoia non c'è proprio, solo Kirk (19 per lui) e Knowles (13) si salvano. La Giorgio Tesi è chiamata al pronto riscatto, o quantomeno a fare qualcosa di meglio, già lunedì sera.



REGGIO EMILIA-SASSARI 85-68

Primo remake della finale scudetto della scorsa stagione, e al PalaBigi Reggio Emilia mette subito in chiaro le cose: quest'anno la squadra di Menetti ha i favori del pronostico e non può permettersi di sbagliare. Infatti, in gara-1 dei quarti, la Grissin Bon si dimostra squadra matura e gestisce al meglio la sfida con i campioni d'Italia di Sassari, con una partenza sprint (28-18 nel primo quarto) e ottima capacità di resistere ad una Dinamo comunque viva e pericolosa. Prestazione super di Pietro Aradori, che in 28 minuti firma 24 punti con 2 assist e 3 rimbalzi. In doppia cifra vanno anche Della Valle (16), Veremeenko (11), Silins e Polonara (10 a testa). Sassari paga invece la giornata opaca dei suoi tiratori da tre (8/22 dall'arco), e anche l'eroe dell'ultimo scudetto David Logan si limita a 12 punti in 31 minuti. Lunedì si replica, sempre al PalaBigi.