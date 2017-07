Basket, Mondiali Under 19: il Canada infrange il sogno dell'Italia

9 luglio 2017

Dopo l'incredibile ed emozionante vittoria contro la Spagna in semifinale, l'Italia Under 19 ritrova una finale mondiale che mancava dal 1991. Gli azzurri di coach Capobianco sfidano il temibilissimo Canada, capace di piegare le resistenze degli Usa nell'altra semifinale. Nonostante l'importanza della posta in palio, le mani di Lorenza Penna non tremano, ed è suo il primo canestro dal match. Il Canada, però, può contare su di una impressionante mole di talento e, grazie alla sua stazza, riesce a piazzare un parziale di 12-0 che costringe Capobianco a chiamare timeout. Il coach dell'Italia prova a scuotere i suoi ragazzi ma la sfuriata non serve per ridestare l'Italia che continua a subire la fisicità di Oduro e Barrett che mettono a ferro e fuoco il pitturato azzurro. Il primo quarto si chiude sul punteggio di 24-10 con i canadesi assoluti padroni dei tabelloni. Quattro punti in fila di Caruso ridanno un po' di fiato all'Italia che, con le unghie e con i denti, riesce a riportarsi a -12. I ragazzi di coach Roy Rana, però, continuano a martellare il canestro e la schiacciata di Oduro regala addirittura il +18 (38-20). Bucarelli, l'eroe della semifinale contro la Spagna, si iscrive alla partita con un canestro complicatissimo ma i nordamericani riescono sempre a tenere la testa avanti grazie al talento di un incontenibile RJ Barrett. La probabile futura prima scelta al draft del 2019 permette al Canada di andare all'intervallo lungo sul punteggio di 51-36.



Al rientro sul parquet la musica non cambia con i ragazzi di coach Rana che continuano ad avere il pieno controllo dei rimbalzi e sfruttano l'atletismo di Bamba per infilare un paio di comode e spettacolari schiacciate nel canestro azzurro. Okeke si mangia un altro canestro facile e Barrett ne approfitta per allargare la forbice del punteggio, regalando ai suoi il nuovo massimo vantaggio del match (62-40). L'Italia perde un po' di fiducia nei propri mezzi e cala di intensità in difesa, consentendo ai nordamericani di allungare ulteriormente con i canestri di Darling e Kigab. Denegri, in uscita dalla panchina, prova a dare la scossa ma le tante palle perse, i troppi rimbalzi concessi e le pessime percentuali al tiro rendono impossibile ricucire il gap (71-48). Negli ultimi 10 minuti di gioco, i canadesi alzano il piede dall'acceleratore ma, anche senza voler infierire, Barrett continua il proprio show personale, aggiungendo punti e rimbalzi al proprio ricchissimo bottino. Dopo i 38 con 13 rimbalzi in semifinale contro gli Usa, ne arrivano 18 con 12 rimbalzi anche contro gli azzurri. La finale mondiale si chiude sul punteggio di 79-60 per il Canada che si laurea campione del mondo per la prima volta nella propria storia. Per l'Italia, che non raggiungeva questi livelli dal 1991, c'è la gioia per la conquista di una straordinaria medaglia d'argento. Nella gara che valeva il bronzo, gli Stati Uniti schiantano la Spagna 96-72 e chiudono il loro mondiale al terzo posto.