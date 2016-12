Basket, festa Reggiana e Avellino: è semifinale nei playoff di Serie A

11 maggio 2016

Percorso netto per Reggio Emilia e Avellino che in gara 3 dei quarti di finale playoff battono rispettivamente i campioni della Dinamo Sassari e la rivelazione della serie A di Basket, Giorgio Tesi Group Pistoia, chiudendo sul 3-0 la serie e volando così da avversarie in semifinale. Bellissima la sfida in Toscana, dove la Sidigas si impone 92-90 dopo l’overtime, mentre al PalaSerradimigni la Grissin Bon chiude i conti con un netto 99-85.

Ribaltare la serie da 0-2 è impresa da titani anche per i campioni di Italia in carica della Dinamo Sassari, che dopo una stagione travagliata con tre cambi in panchina si arrendono definitivamente alla Grissin Bon Reggio Emilia perdendo 99-85 al PallaSerradimigni nei quarti di finale playoff. Splendido, comunque, il tributo riservato alla propria squadra dai tifosi biancoblù, tutti in piedi ad applaudire i giocatori nonostante il pesante passivo subito dal quintetto di Menetti che archivia la pratica sarda già all’intervallo lungo (56-36 il parziale). Cinque i giocatori della Reggiana in doppia cifra con Aradori e De Nicolao che chiudono con 19 punti a testa mentre tra le fila della Dinamo non bastano i 16 di Logan e i 14 di Varnado. Decisamente più combattuta la sfida al PalaCarrara di Pistoia, risolta da due canestri sulla sirena studiati in panchina da coach Sacripanti. Il primo, realizzato da Cervi a due secondi dalla fine dei tempi regolamentari, regala i supplementari ad Avellino vanificando il precedente canestro in sospensione di Knowles del momentaneo 82-80 per Pistoia; il secondo, invece, lo mette a segno Nunnally che a 98 centesimi dalla fine trova il definitivo 92-90 con un canestro dalla media distanza che vale la semifinale scudetto contro Reggio Emilia. Ottime tra i toscani le prove di Knowles e Kirk, autori di 23 punti a testa, mentre nella Sidigas Nunnally ne fa 17, uno in più di Buva e Leunen. Ora tocca alle gara 3 tra Trento e Milano (0-2 la serie) e Venezia-Cremona (1-1).