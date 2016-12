Giro 2016, 11a tappa: bis Ulissi, Jungels resta rosa

18 maggio 2016

In una frazione che assomiglia ad una classica delle Ardenne con un finale ricco di saliscendi, lo spunto migliore è quello di Diego Ulissi, l'erede naturale di Paolo Bettini, che vince sul traguardo di Asolo, traguardo dopo 229 km dell'11a tappa partita da Modena. Per il livornese della Lampre Merida è il secondo successo in questo Giro 2016 dopo la vittoria a Praia a Mare e il sesto in carriera sulle strade della corsa rosa.



La tappa si è animata sulla salita più difficile di giornata, la Forcella Mostaccin, a circa 20 km dal traguardo. Lì è stata riassorbita la fuga di giornata, col norvegese Laengen ripreso in prossimità del gran premio della montagna, e in discesa è esplosa la corsa: i primi a provarci sono stati Vincenzo Nibali con Valverde e Chaves poi, quando la strada ha ripreso a salire, è partito Amador, il secondo della generale. Subito gli è andato dietro la maglia rosa Jungels e si è formata una coppia al comando: a 3km dal traguardo i due sono stati raggiunti da Diego Ulissi e il terzetto è andato fino in fondo. Lo spunto migliore l'ha avuto proprio Ulissi che ha preceduto Amador e la maglia rosa Jungels mentre il gruppo, regolato da Nizzolo su Colbrelli e Trentin, è arrivato a 13".



Bob Jungels si conferma primo della classifica generale e comanda in maglia rosa con 24" su Amador (ne ha guadagnati 2" con l'abbuono), 1'07" su Valverde e Kruijswijk, e 1'09" su Nibali; Ulissi è ora decimo a 2'47". Maxi caduta ai 30 dall'arrivo, con Howard che è finito in un canale, senza conseguenze. Sono rimasti coinvolti anche Pozzovivo e Fuglsang, arrivati al traguardo con ritardo. Si è ritirato invece Tom Dumoulin, che aveva vestito la maglia rosa per sei giorni: il corridore della Giant è sceso dalla bici al chilometro 95: nella decima tappa aveva accusato 13' di ritardo sulle salite dell'Appennino.



Domani, giovedì, c'è la 12esima tappa, 182 km interamente pianeggianti con partenza da Noale e arrivo a Bibione dove si svolgerà per 2 volte un cricuito di 8 km.