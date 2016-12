Facebook

Maxi caduta al Giro, Howard finisce in acqua Almeno una trentina di corridori sono rimasti coinvolti in una caduta senza gravi conseguenze verificatisi a meno di 30 km dall'arrivo della 11/a tappa, da Modena ad Asolo. Un paio di ciclisti sono finiti in un vicino canale. Tra gli uomini di classifica ne hanno fatto le spese il danese Fuglsang e l'italiano Pozzovivo. >