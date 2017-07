Mondiali di scherma, Italia d'oro nella sciabola femminile a squadre

25 luglio 2017

L'Italia conquista la sua ottava medaglia, la terza d'oro, ai Mondiali di scherma di Lipsia 2017. Dopo il primo posto nel fioretto a squadre femminile, sono ancora le donne, questa volta nella sciabola, a salire sul gradino più alto del podio. Il quartetto azzurro, formato da Rossella Gregorio, Loreta Gulotta, Martina Criscio Irene Vecchi, riesce a conquistare una medaglia che mancava dai mondiali dell'Avana del 2003. Grande prove delle azzurre, che, dopo aver battuto agevolmente ai quarti il Messico 45-30, si qualificano per la finale, sconfiggendo in semifinale la Francia 45-42.



Nella sfida per l'oro contro la Corea del Sud, parte forte la Gregorio, che chiude il primo assalto sul risultato di 5-1. Continua ad allungare l'Italia, che nei successivi due assalti, con Gulotta e Vecchi, si porta in vantaggio di oltre 10 stoccate. E' tutto facile poi per le sciabolatrici azzurre, che continuano a incrementare il divario e chiudono la sfida sul risultato di 45-27. Da sottolineare la super prova in finale di Rossella Gregorio, che nei suoi tre assalti ha concesso solo 3 stoccate alle sue avversarie.