Mondiali canottaggio, Italia oro nel 4 senza

5 settembre 2015

Dopo vent'anni, l'Italia del canottaggio riconquista l'oro iridato nel 4 senza ai mondiali in corso ad Aiguebelette, in Francia. Chiudendo in 5'46"780, l'equipaggio composto da Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino ha staccato di oltre due secondi l'Australia (5'48"740), terza la Gran Bretagna in 5'49"000. Nella specialità, gli azzurri non centravano il podio da otto anni.