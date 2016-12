Malagò, martedì le sue verità su Roma 2024

5 ottobre 2016

"Sia il Vaticano che il Cio mi hanno pregato di non rilasciare dichiarazioni sulla candidatura di Roma 2024. Parlerò con Bach a fine settimana e farò una conferenza stampa con tutti i dettagli forse martedì della prossima settimana. Così racconterò tutto. E' un impegno che ho preso con Bach e con tutto il Cio, e lo devo rispettare".



E' quanto riferisce il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando amargine della celebrazione dei 50 anni della Scuola dello Sport che si è svolta stamane al Centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti' all'Acqua Acetosa, commentando l'incontro avuto ieri a Roma con il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, nella Capitale fino a domani per presenziare al convegno in programma in Vaticano su 'Sport e fede'.