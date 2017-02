Istat, un italiano su quattro pratica sport regolarmente

23 febbraio 2017

Da padrone di casa al Coni e responsabile dello sport Gianni Malagò è entusiasta per i nuovi numeri sui praticanti: "Sapere che in Italia si pratica molto lo sport - le parole - mi rende felice. Il 25,1 per cento degli italiani, sostanzialmente una persona su quattro, pratica infatti sport con continuità nel tempo libero, secondo i numeri diffusi. Un dato che arriva al 34,8 per cento se aggiungiamo chi dichiara di fare sport saltuariamente".

illustrando la ricerca dell'Istat Malagò ha spiegato: "Il numero di praticanti sportivi è cresciuto di un punto e mezzo percentuale nell`ultimo anno e di oltre quattro punti, 4,2 per l`esattezza, tra il 2013 e il 2016, con un aumento medio di 1,4 punti percentuali l'anno. A livello di numeri, dal 2013 al 2016, si sono avvicinati alla pratica sportiva 2 milioni e 519mila italiani. E' quasi, se non di più, che vincere una medaglia olimpica. Io ce l'ho messa tutta, non mi sono risparmiato in niente, facendolo con molta allegria".



Nel 2016, 14.792.000 persone hanno dichiarato di praticare una o più attività sportive in forma continuativa nel tempo libero; quelle che lo praticano saltuariamente sono 5.693.00 (il 9,7 per cento della popolazione sopra i tre anni). Gli italiani che dichiarano di praticare solo qualche attività fisica sono 15.108.000, il 25,7 per cento della popolazione sopra i tre anni.



"A forza di rompere le scatole con questa storia dello sport nella scuola - ha concluso il presidente del Coni - finalmente siamo arrivati al 60 per cento di bambini e bambine che fanno sport. Si cominciano a vedere grandi risultati, sono molto orgoglioso di tutto questo. Questi numeri hanno ancora enormi potenzialità di crescita, perché le regioni del Sud - lo dico con franchezza - sono la palla al piede di questi numeri". "Complimenti invece alla Sardegna che fa meglio di alcune regioni come Liguria e Umbria. Fanno attività bene".