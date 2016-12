Motocross, Villopoto annuncia il ritiro

9 luglio 2015

Dopo settimane di silenzio, finalmente ecco che Ryan Villopoto è tornato a farsi vivo. Purtroppo, però, non per annunciare il suo imminente rientro in gara, ma il suo ritiro definitivo. Il pluricampione di Supercross, arrivato quest'anno al Mondiale per strappare il titolo al nostro Tony Cairoli , ha infatti deciso di dire basta. "Colpa" della caduta con infortunio rimediata ad Arco di Trento, con frattura del coccige, durante la quarta prova del campionato MXGP. Il 27enne pilota della Florida, che comunque alla fine della stagione avrebbe appeso il casco al chiodo, ha scritto una lettera ai suoi tifosi.

"Sono grato per aver avuto l'opportunità di fare qualcosa che ho amato sin da quando ero un ragazzino e farne il mio lavoro. Sono grato per il sostegno della mia famiglia per tutti gli anni trascorsi a portarmi a girare in pista. Sono grato per il sostegno dei miei tanti sponsor nel corso degli anni, in primo luogo la Kawasaki , che è stata la mia moto preferita fin dall'inizio. Sono stati con me attraverso alti e bassi, gravi infortuni e grandi successi. Sono grato di aver avuto la possibilità di correre con i migliori nel mondo, nel Supercross e nel Motocross, nonché nella MXGP. Sono felice di sapere che i nostri risultati hanno contribuito alla crescita del nostro sport", ha scritto Villopoto, il cui posto verrà preso dal francese Steven Frossard. E così il sogno del grande duello tra Usa ed Europa, tra Villopoto e Cairoli, è andato in fumo troppo presto.