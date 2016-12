Motocross, Cairoli prova a correre a Maggiora

Sospiro di sollievo per le migliaia di appassionati che hanno sfidato il diluvio di Maggiora per tifare Antonio Cairoli. Il siciliano della Ktm, infatti, questo pomeriggio si presenterà al cancelletto di partenza della tappa italiana della MXGP. Dopo il grande spavento della manche di qualifica, dove Tony era caduto pesantemente sul braccio sinistro, procurandosi un grosso ematoma tra polso e gomito, l'otto volte campione del mondo ha avuto l'ok dei medici ed è sceso in pista (senza antidolorifici) per effettuare un giro durante il warm-up. Un test brevissimo ma positivo, tanto che Cairoli ha subito deciso di correre, nonostante le condizioni ai limiti della praticabilità del tracciato del Mottaccio del Balmone per la pioggia incessante.