Il killer di Berlino ucciso a Sesto San Giovanni

23 dicembre 2016

Antiterrorismo: arrivato in treno dalla Francia - Secondo fonti dell'antiterrorismo, Amris sarebbe arrivato in Italia in treno passando attraverso la Francia, da Chambery. Passando attraverso la Savoia, ha raggiunto Torino e dal capoluogo piemontese ha preso poi un treno per Milano dove è arrivato intorno al'una di notte. Infine dalla Stazione Centrale si è spostato a Sesto san Giovanni e lì intorno alle 3 ha incrociato i due agenti della volante che poi lo hanno ucciso.



Le impronte corrispondono - La conferma che l'uomo ucciso è Armi arriva anche dai rilievi fatti dall'antiterrorismo milanese, secondo cui coincidono sia i tratti somatici sia la comparazione delle impronte.



La ricostruzione - La volante si sarebbe fermata in piazza Primo maggio, di fronte alla stazione di Sesto San Giovanni, per un normale controllo. L'uomo, che era a piedi, alla richiesta di mostrare i documenti avrebbe tirato fuori una pistola dallo zaino e sparato a un poliziotto, colpendolo a una spalla.



A quel punto gli agenti avrebbero risposto al fuoco, sparando all'uomo, poi deceduto. L'uomo non aveva documenti. Il poliziotto colpito alla spalla è stato portato all'ospedale di Monza: le sue condizioni non sarebbero gravi.