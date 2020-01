Volley, SuperLega: Perugia stende anche Milano, Modena travolge Ravenna

superlega

Nel quarto turno di ritorno della SuperLega, Perugia si dimostra inarrestabile e passa in tre set all'Allianz Cloud di Milano: 30-28, 25-19, 27-25 i parziali per la Sir Safety, con 19 punti di Wilfredo Leon e 18 di Aleksandar Atansijevic, mentre ai padroni di casa non bastano i 20 punti di Nimir Abdel-Aziz. Modena consolida il terzo posto battendo 3-0 Ravenna con i parziali di 25-18, 25-17, 25-18, Padova piega Sora in quattro set.

E con questa fanno 15: Perugia non ha nessuna intenzione di fermare la propria striscia di vittorie tra Superlega e coppe e passa d'autorità all'Allianz Cloud con un 3-0 (30-28, 25-19, 27-25), mentre Milano si arrende dopo quasi due mesi di vittorie in campionato. Nel primo set Milano si fa sentire per quattro volte a muro e va sul 23-19, ma un Wilfredo Leon stellare dai nove metri rimette in corsa la Sir Safety, che la spunta con un primo tempo di Roberto Russo. Nel secondo parziale i vicecampioni d'Italia partono a rilento e Milano va sul 4-1, ma riescono a tornare in parità verso metà set. Sul 17-17 il momento della svolta: un'invasione di Riccardo Sbertoli apre un parziale stordente di 6-0 che dà alla Sir Safety il 25-19 e il 2-0 nel conto dei set. Milano non molla nemmeno sul 20-17 nel terzo parziale: Nimir Abdel-Aziz colma il gap, risponde un Aleksandar Atansijevic cresciuto con il passare dei minuti (18 punti). Decide una parallela lunga dell'olandese: Milano perde l'occasione di volare al terzo posto, in attesa del risultato di Modena; Perugia consolida la seconda piazza, andando a -3 dalla Lube, che ha travolto Trento nel derby di Champions League. I migliori realizzatori sono Abdel-Aziz (20 punti) da una parte, Leon (19 con tre ace) dall'altra.

Vince anche Modena, che al PalaPanini strapazza Ravenna in tre set: 25-18, 25-17, 25-18 i parziali per la Leo Shoes, che rafforza il terzo posto volando a quota 37 punti. Sugli scudi Ivan Zaytsev, autore di 17 punti, di cui cinque ace. Vanno in doppia cifra anche i modenesi Maxwell Holt e Denys Kaliberda (10). Avanza in classifica Padova, che batte in rimonta il fanalino di coda Sora e raggiunge il sesto posto solitario. I tre punti per la Kioene arrivano con i parziali di 20-25, 25-14, 25-18, 25-23: migliori realizzatori Fernando Hernandez (Padova) e Joao Rafael (Sora), entrambi autori di 15 punti; seguono Luigi Randazzo e Yuki Ishikawa (Padova) con 13, bene anche Alberto Polo con 12 punti, tra cui sei muri.