Volley
VOLLEY

Volley, Superlega: Milano batte Padova in trasferta. Novara supera la Vero Volley nel femminile

La Sonepar perde 3-2 davanti al proprio pubblico, mentre l’Igor festeggia con lo stesso risultato all’Unipol Forum

15 Nov 2025 - 23:03
© X

© X

Sono due partite ad animare il sabato del volley italiano, una valida per la 5ª giornata di Superlega e una per il 10º turno di Serie A1. Tra gli uomini a esultare è l’Allianz Milano, vincente 3-2 contro la Sonepar Padova alla Kioene Arena: i lombardi sono ora a +1 sui veneti. Tra le donne è invece l’Igor Gorgonzola Novara a collezionare un successo contro la Numia Vero Volley Milano: il 3-2 dell’Unipol Forum fa tornare le piemontesi a -3 dalle meneghine.

SUPERLEGA MASCHILE

La quinta giornata della Superlega di volley maschile si apre con l’anticipo tra la Sonepar Padova e l’Allianz Milano, match che registra il successo dei meneghini al tie-break. La squadra lombarda si impone infatti 3-2 (25-17, 25-20, 27-29, 21-25, 15-10) alla Kioene Arena e sale così a 7 punti, staccando in classifica proprio i veneti: la formazione di casa è ora a 6 punti. A esaltarsi sul taraflex padovano è soprattutto Reggers Ferre, autore di 28 punti, mentre come Mvp della gara viene premiato il rientrante Fernando Kreling "Cachopa".

SERIE A1 FEMMINILE

Il decimo turno della Serie A1 femminile vede invece la vittoria dell’Igor Gorgonzola Novara contro la Numia Vero Volley Milano. All’Unipol Forum di Assago sono le piemontesi a esultare 3-2 (25-20, 27-25, 17-25, 17-25, 15-11), risultato che permette loro di portarsi a 20 punti in classifica, a -3 proprio dalle meneghine. Nonostante la sconfitta, le lombarde salgono infatti a 23 punti, alle spalle della capolista Conegliano e di Scandicci. Grande protagonista dell’incontro è la solita Paola Egonu, grazie ai 31 punti messi a referto.

volley

