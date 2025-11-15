Volley, Superlega: Milano batte Padova in trasferta. Novara supera la Vero Volley nel femminile

SUPERLEGA MASCHILE



La quinta giornata della Superlega di volley maschile si apre con l’anticipo tra la Sonepar Padova e l’Allianz Milano, match che registra il successo dei meneghini al tie-break. La squadra lombarda si impone infatti 3-2 (25-17, 25-20, 27-29, 21-25, 15-10) alla Kioene Arena e sale così a 7 punti, staccando in classifica proprio i veneti: la formazione di casa è ora a 6 punti. A esaltarsi sul taraflex padovano è soprattutto Reggers Ferre, autore di 28 punti, mentre come Mvp della gara viene premiato il rientrante Fernando Kreling "Cachopa".



SERIE A1 FEMMINILE



Il decimo turno della Serie A1 femminile vede invece la vittoria dell’Igor Gorgonzola Novara contro la Numia Vero Volley Milano. All’Unipol Forum di Assago sono le piemontesi a esultare 3-2 (25-20, 27-25, 17-25, 17-25, 15-11), risultato che permette loro di portarsi a 20 punti in classifica, a -3 proprio dalle meneghine. Nonostante la sconfitta, le lombarde salgono infatti a 23 punti, alle spalle della capolista Conegliano e di Scandicci. Grande protagonista dell’incontro è la solita Paola Egonu, grazie ai 31 punti messi a referto.