Volley, Serie A1 femminile: Conegliano resta a punteggio pieno, Scandicci e Milano inseguono

La 9a giornata della Serie A1 volley donne consegna l'ennesima vittoria a Conegliano, che resta a punteggio pieno: dieci match giocati, compreso l'anticipo della 13a giornata (quella del Mondiale), e dieci vittorie. Chirichella e compagne non hanno pietà della Cbf Balducci Hr Macerata, che subisce un rotondo 3-0 (25-16, 25-12, 28-26) e cade in casa: decisiva Gabi con 16 punti, la già citata Chirichella e Lubian vanno in doppia cifra con 11. Insegue a -4 Scandicci, che a sua volta ha un match in più e supera nettamente Chieri (3-0): sugli scudi Antropova con 20 punti, alle ospiti non basta Nemeth (22). Terzo posto a quota 22 punti invece per Milano, che batte 3-1 in rimonta Il Bisonte Firenze. Egonu, che con i 21 palloni messi a terra questa sera ha superato il tetto dei 6000 punti nelle competizioni di Lega Volley Femminile, e compagne perdono il primo set (26-24) e poi diventano implacabili: 21 punti per l'azzurra, 17 per Lanier e Piva che sono i secondi violini in un netto successo.