Volley, Serie A1 femminile: Conegliano resta a punteggio pieno, Scandicci e Milano inseguono

Le venete sconfiggono 3-0 Macerata, rimonta vincente per Egonu e compagne contro Firenze. Si sblocca anche Novara: 3-2 su Vallefoglia
La 9a giornata della Serie A1 di volley donne conferma la leadership incontrastata della Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, che fa dieci su dieci complice quell'anticipo della 13a giornata: è 3-0 su Macerata. Vincono anche la Savino del Bene Scandicci e la Vero Volley Milano, che inseguono rispettivamente a -4 e -7: 21 punti per Egonu e 20 per Antropova. Novara batte Vallefoglia, successi anche per Busto Arsizio, Perugia e Monviso.
La 9a giornata della Serie A1 volley donne consegna l'ennesima vittoria a Conegliano, che resta a punteggio pieno: dieci match giocati, compreso l'anticipo della 13a giornata (quella del Mondiale), e dieci vittorie. Chirichella e compagne non hanno pietà della Cbf Balducci Hr Macerata, che subisce un rotondo 3-0 (25-16, 25-12, 28-26) e cade in casa: decisiva Gabi con 16 punti, la già citata Chirichella e Lubian vanno in doppia cifra con 11. Insegue a -4 Scandicci, che a sua volta ha un match in più e supera nettamente Chieri (3-0): sugli scudi Antropova con 20 punti, alle ospiti non basta Nemeth (22). Terzo posto a quota 22 punti invece per Milano, che batte 3-1 in rimonta Il Bisonte Firenze. Egonu, che con i 21 palloni messi a terra questa sera ha superato il tetto dei 6000 punti nelle competizioni di Lega Volley Femminile, e compagne perdono il primo set (26-24) e poi diventano implacabili: 21 punti per l'azzurra, 17 per Lanier e Piva che sono i secondi violini in un netto successo.
Il quarto posto va invece alla Igor Gorgonzola Novara (18), che regola 3-2 Vallefoglia e supera Chieri (17). Non bastano i 26 punti di Omoruyi e i 22 di Bici nella Megabox Ondulati del Savio, pesano come un macigno invece Ishikawa (20) e Alsmeier (18) per le piemontesi. Nelle zone meno nobili della classifica, Bergamo vince i primi due set e crolla, nonostante Kipp (28) e Montalvo (27): Perugia così la batte 3-2 al tiebreak. La scavalca l'Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio, trascinata da Obossa (19) nel 3-0 sulla Honda Cuneo Granda Volley, che sale a quota 9 punti. Infine, non si sblocca il fanalino di coda San Giovanni In Marignano (3): l'Omag-Gt perde 3-2 contro la Wash4green Monviso, dopo aver trionfato nei primi due set.