Caterina Bosetti: "Grazie Casalmaggiore, mi hai reso donna" | E ora Novara

Per Caterina Bosetti è arrivata l'ora del congedo dalla èpiù Pomì Casalmaggiore. In un lungo messaggio su Instagram, la giocatrice italiana ha ripercorso le tappe della sua esperienza in rosa, ricordando il terribile infortunio al ginocchio che subì proprio al PalaRadi di Cremona: "Si chiude per me un ciclo di due anni qui a Casalmaggiore, un paesino e una società che mi ha accolta da ragazza e giocatrice insicura dopo un brutto infortunio, che ha segnato la mia vita, la mia carriera e mi lascia andar via da donna". Caterina Bosetti, figlia d'arte con il volley nel DNA Instagram

Instagram Conosciamo Caterina Bosetti, capitana della èpiù Pomì Casalmaggiore, figlia d'arte di Giuseppe e sorella della Lucia schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci. Sua mamma, Franca Bardelli, ha raccolto 93 presenze con la maglia della Nazionale italiana.





"Sono stati due anni speciali, due anni dove sono cresciuta come giocatrice, ho trovato sicurezze che non ho mai avuto nel mio percorso pallavolistico e mi hanno fatto capire come affrontare sfide difficili con la giusta mentalità. Ma soprattutto, due anni che mi hanno fatto diventare la Cate che vorrei essere, che mi hanno permesso di fare quello scalino da ragazza a donna. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro che ho fatto su me stessa, ma in particolar modo grazie alle persone che ho incontrato lungo questo percorso, persone che resteranno per sempre nella mia vita".

Dalla prossima stagione giocherà con la Igor Gorgonzola Novara.

