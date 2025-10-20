Volley, Superlega: Civitanova vince all’esordio, ok anche Milano e Verona

I vicecampioni d’Italia battono Grottazzolina nel derby marchigiano. Debutto amaro per la neopromossa Cuneo
Si alza il sipario su una nuova stagione di volley maschile, con la prima giornata della Superlega che registra subito una vittoria per Civitanova. Sconfitta lo scorso anno dall’Itas Trentino nella finale Scudetto, la Lube supera 3-1 Grottazzolina nel derby marchigiano e parte col piede giusto. A esultare per una vittoria è anche Milano, grazie al 3-2 su Modena in rimonta, mentre Verona passa 3-1 su Piacenza. Padova batte 3-2 la neopromossa Cuneo.
LE PARTITE
Il programma del Monday Night che apre la stagione 2025/26 della Superlega di volley maschile vede il successo della Cucine Lube Civitanova all’Eurosuole Forum, palazzetto in cui i vicecampioni d’Italia (battuti lo scorso anno dall’Itas Trentino nella finale Scudetto) fanno loro il derby marchigiano contro la Yuasa Battery Grottazzolina. La squadra di Giampaolo Medei vince 3-1 (25-15, 25-16, 23-25, 25-23) e muove così immediatamente la propria classifica, esattamente come l’Allianz Milano. I meneghini superano infatti in grande rimonta la Valsa Group Modena all’Allianz Cloud, dove il risultato finale è di 3-2 (23-25, 17-25, 25-22, 37-35, 15-11) per la formazione guidata da Roberto Piazza. A inaugurare la regular season con il sorriso è pure la Rana Verona, visto il 3-1 (25-22, 16-25, 29-27, 25-20) interno sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza al Pala Agsm Aim. È invece amaro il debutto in massima serie per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Saliti in Superlega dopo la promozione conquistata lo scorso anno, i piemontesi si arrendono 3-2 (26-24, 21-25, 25-22, 20-25, 15-13) alla Kioene Arena contro i padroni di casa della Sonepar Padova. Domani sarà invece il grande giorno dell’Itas Trentino. I Campioni d’Italia in carica faranno il loro esordio in campionato sul campo della Cisterna Volley, mentre la regina d’Europa Sir Susa Scai Perugia farà visita alla Vero Volley Monza.