Volley, Superlega: Civitanova vince all’esordio, ok anche Milano e Verona

Il programma del Monday Night che apre la stagione 2025/26 della Superlega di volley maschile vede il successo della Cucine Lube Civitanova all’Eurosuole Forum, palazzetto in cui i vicecampioni d’Italia (battuti lo scorso anno dall’Itas Trentino nella finale Scudetto) fanno loro il derby marchigiano contro la Yuasa Battery Grottazzolina. La squadra di Giampaolo Medei vince 3-1 (25-15, 25-16, 23-25, 25-23) e muove così immediatamente la propria classifica, esattamente come l’Allianz Milano. I meneghini superano infatti in grande rimonta la Valsa Group Modena all’Allianz Cloud, dove il risultato finale è di 3-2 (23-25, 17-25, 25-22, 37-35, 15-11) per la formazione guidata da Roberto Piazza. A inaugurare la regular season con il sorriso è pure la Rana Verona, visto il 3-1 (25-22, 16-25, 29-27, 25-20) interno sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza al Pala Agsm Aim. È invece amaro il debutto in massima serie per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Saliti in Superlega dopo la promozione conquistata lo scorso anno, i piemontesi si arrendono 3-2 (26-24, 21-25, 25-22, 20-25, 15-13) alla Kioene Arena contro i padroni di casa della Sonepar Padova. Domani sarà invece il grande giorno dell’Itas Trentino. I Campioni d’Italia in carica faranno il loro esordio in campionato sul campo della Cisterna Volley, mentre la regina d’Europa Sir Susa Scai Perugia farà visita alla Vero Volley Monza.