Volley, Superlega: Civitanova ribalta Trento al tie-break, Modena è seconda

Civitanova conserva la prima posizione nella Superlega di volley. Sotto di due set, infatti, la Lube riesce a ribaltare in casa Trento al tie-break: finisce 22-25, 21-25, 25-18, 25-22, 15-13 per i cucinieri. Modena piega 3-1 Monza e vola al secondo posto in classifica del campionato, a un solo punto dai campioni d’Italia; 25-16, 25-18, 23-25, 25-21 il risultato finale a favore degli emiliani. Non si sono disputate invece Milano-Padova e Piacenza-Sora.