Rally del Kenya: il WRC affronta la savana
Terzo appuntamento del Mondiale. Tutti a caccia di Evans, leader della classifica. In gara anche il campione del mondo Ogier dopo l'assenza in Svezia.di Massimiliano Cocchi
Il mondiale rally afftonta il terzo appuntamento stagionale, dopo l'asfalto ghiacciato del Monte Marlo e la neve della Svezia arriva la savana. Rally del Kenya, meglio noto come Safari. Sabbia finissima, ma anche fango e piogge improvvise che possono trasformare i sentieri in guadi profondi.
Una prova di resistenza, non solo di velocità. In testa al mondiale dopo due gare c'è Elfyn Evans, il gallese ha iniziato la stagione con un passo deciso. Secondo posto nel principato, vittoria nel profondo nord e anche qui sarà l'uomo da battere.
Ha vinto nel 2025 Ripetersi significherebbe difendere la leadership del campionato e presentarsi con un vantaggio strategico alle prossime gare su asfalto, in Croazia e alle Canarie.
Gli avversari per lui sono tutti in casa. Ogier e Solberg su tutti. Toyota ha vinto tutte le edizioni del Safari dal ritorno nel mondiale nel 2021, ma a Hyundai vuole cambiare la storia. Per spezzare il dominio giapponese il team coreano porta al debutto la versione evoluta della i20 N Rally1 Evo affidate a Neuville, Formaux e Lappi. Due le Ford con Mcearlen e Armstrong chimati a riscattare un avvo di stagione opaco. Si parte giovedì 12 marzo, con le prime due delle 20 speciali per 350 km cronometrati.