Safari Rally

Rally del Kenya: il WRC affronta la savana

Terzo appuntamento del Mondiale. Tutti a caccia di Evans, leader della classifica. In gara anche il campione del mondo Ogier dopo l'assenza in Svezia.

di Massimiliano Cocchi
12 Mar 2026 - 16:47
videovideo

Il mondiale rally afftonta il terzo appuntamento stagionale, dopo l'asfalto ghiacciato del Monte Marlo e la neve della Svezia arriva la savana. Rally del Kenya, meglio noto come Safari. Sabbia finissima, ma anche fango e piogge improvvise che possono trasformare i sentieri in guadi profondi.

Una prova di resistenza, non solo di velocità. In testa al mondiale dopo due gare c'è Elfyn Evans, il gallese ha iniziato la stagione con un passo deciso. Secondo posto nel principato, vittoria nel profondo nord e anche qui sarà l'uomo da battere.

Ha vinto nel 2025 Ripetersi significherebbe difendere la leadership del campionato e presentarsi con un vantaggio strategico alle prossime gare su asfalto, in Croazia e alle Canarie.

Gli avversari per lui sono tutti in casa. Ogier e Solberg su tutti. Toyota  ha vinto tutte le edizioni del Safari dal ritorno nel mondiale nel 2021, ma a Hyundai vuole cambiare la storia. Per spezzare il dominio giapponese il team coreano porta al debutto la versione evoluta della i20 N Rally1 Evo affidate a Neuville, Formaux e Lappi. Due le Ford con Mcearlen e Armstrong chimati a riscattare un avvo di stagione opaco. Si parte giovedì 12 marzo, con le prime due delle 20 speciali per 350 km cronometrati.

rally
wec

Ultimi video

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

01:54
MAG SRV WRC RALLY KENYA PREVIEW SRV

Rally del Kenya: il WRC affronta la savana

01:03
499p26

La Ferrari 499P a caccia del bis iridato nel Wec

01:27
Ducati in Superbike

Ducati in Superbike

02:00
Rally Racing Meeting a Vicenza

Rally Racing Meeting a Vicenza

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:15
Evans domina sulla neve

Evans domina sulla neve

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

03:28
r6

Ride 6: sfidate Stoner, Bayliss & C. per diventare i migliori"

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

I più visti di Rally

Oliver Solberg

Rally di Monte-Carlo: vince Solberg, ma l'Italia fa la storia con Fontana e Daprà. Lancia, ritorno complicato

MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Rally di Polonia: morto il 21enne Matteo Doretto, campione italiano Junior 2024

Toyota sceglie un pilota italiano per il rally

E' morto Sandro Munari, il 'Drago' che dominò i rally al volante delle Lancia

Rally di Svezia, il Mondiale riparte dal ghiaccio: Toyota nel mirino, Solberg gioca in casa

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:29
Ciclismo, Tirreno Adriatico: Van der Poel vince 4/a tappa, Pellizzari nuovo leader
17:18
Psg-Chelsea, Uefa apre un'inchiesta per la spinta di Pedro Neto: rischia squalifica per il ritorno
17:17
Dal parquet alla strada: Pallacanestro Varese presenta la sua prima capsule collection
17:32
Dalle origini pugliesi alla fede bianconera: chi è Fran Cervelli, l'uomo dietro l'exploit dell'Italbaseball
Max e Kimi, che bromance
17:02
Max e Kimi, che bromance