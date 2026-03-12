Rally del Kenya: il WRC affronta la savana

Gli avversari per lui sono tutti in casa. Ogier e Solberg su tutti. Toyota ha vinto tutte le edizioni del Safari dal ritorno nel mondiale nel 2021, ma a Hyundai vuole cambiare la storia. Per spezzare il dominio giapponese il team coreano porta al debutto la versione evoluta della i20 N Rally1 Evo affidate a Neuville, Formaux e Lappi. Due le Ford con Mcearlen e Armstrong chimati a riscattare un avvo di stagione opaco. Si parte giovedì 12 marzo, con le prime due delle 20 speciali per 350 km cronometrati.