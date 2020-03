Alcuni atleti con la febbre: Milano-Padova non si gioca

SUPERLEGA MASCHILE

La sfida valida per la 10ª giornata di SuperLega maschile tra Allianz Milano e Kioene Padova non è stata disputata alla luce di casi di febbre emersi nel corso del rilevamento della temperatura corporea dei presenti. Per cinque persone, infatti, si è manifestata una leggera sindrome influenzale prima dell'ingresso all'interno del palazzetto.

Per questo motivo, non potendo garantire le condizioni per contenere idoneamente il rischio di diffusione del COVID-19 tra atleti, tecnici ed addetti ai lavori tutti, la Powervolley ha dichiarato l'indisponibilità a disputare la partita. La dichiarazione è stata presentata agli ufficiali di gara ed inserita nel referto arbitrale.

Anche il match tra Piacenza e Sora è stato rinviato a data da destinarsi dopo la decisione dei frusinati di evitare la trasferta in una zona ad alto rischio contagio.