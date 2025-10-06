Logo SportMediaset
Volley, Serie A1: Conegliano e Milano vincono all’esordio, bene anche Scandicci

Le finaliste della scorsa annata non sbagliano al debutto. Ko le due neopromosse: Macerata e San Giovanni

06 Ott 2025 - 23:23
Si alza il sipario su una nuova stagione di volley femminile, con la prima giornata della Serie A1 che vede un esordio vincente per le Campionesse d’Italia in carica. L’Imoco Conegliano batte infatti 3-2 in rimonta l’Eurotek Laica Uyba, mentre Milano (finalista lo scorso anno) vince 3-0 il derby lombardo con Bergamo. Esultano pure Scandicci e Novara, rispettivamente 3-1 con Monviso e 3-0 con la debuttante San Giovanni. Ko la neopromossa Macerata.

LE PARTITE
Parte il campionato 2025/26 della Serie A1 di volley femminile e la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano riprende da dove aveva lasciato. Dominatrici delle ultime sette stagioni, chiuse tutte da Campionesse d’Italia, le venete superano in grande rimonta per 3-2 (19-25, 23-25, 25-19, 25-15, 15-9) l’Eurotek Laica Uyba a Busto Arsizio, dove a spiccare sono soprattutto i 34 punti messi a segno da Haak: alle padrone di casa non basta invece una straripante Obossa (32 pt). Un esordio vincente se lo regala pure la Numia Vero Volley Milano, arresasi lo scorso anno soltanto nella finale Scudetto. Le meneghine fanno loro il derby lombardo contro Bergamo, imponendosi 3-0 (25-19, 25-20, 25-23) all’Opiquad Arena di Monza: serata da 25 punti per Egonu. La Savino Del Bene Scandicci vince invece 3-1 (25-19, 24-26, 25-15, 26-24) contro la Wash4green Monviso Volley in Piemonte, mentre l’Igor Gorgonzola Novara passa 3-0 (25-16, 25-23, 25-23) al Palasport di Cervia contro l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, squadra al debutto assoluto nella massima serie. Al PalaBigMat è invece la Reale Mutua Fenera Chieri '76 a superare agilmente 3-1 (25-13, 25-15, 21-25, 25-15) Il Bisonte Firenze, laddove la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia batte 3-2 (28-26, 24-26, 18-25, 25-18, 15-13) la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. A esultare in questa prima giornata di campionato è pure l'Honda Cuneo Granda Volley, vincente 3-2 (28-30, 12-25, 29-27, 25-18, 16-14) contro la neopromossa Cbf Balducci Hr Macerata.

