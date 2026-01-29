MAI MOLAR, la serie che racconta la storia di Verona Volley: dal rischio fallimento alla rinascita

MAI MOLAR mostra cosa voglia dire far parte di un gruppo, nel bene e nel male: passione, amicizia che prima trascina e poi si sgretola, infortuni che deviano la storia, alternarsi di inaspettate sconfitte e grandiose vittorie. Il docu-reality, prodotto dalla casa di Produzione Diaviva, con la regia dei due grandi talenti italiani Michele Cardano e Francesco Bolognesi, sarà distribuito gratuitamente in esclusiva da DAZN dal 31 gennaio 2026. “Essere i primi protagonisti di un docu-reality su una squadra di pallavolo italiana è un onore e ci emoziona profondamente. Valorizza ulteriormente la città di Verona e la sua splendida provincia, che possono vantare tante eccellenze in diversi ambiti” dichiara Stefano Fanini, Presidente Verona Volley. “Raccontare il nostro percorso significa dare voce alla passione e all’entusiasmo di un intero territorio e al lavoro quotidiano di un Club che cresce passo dopo passo con umiltà e sacrifici. Ringrazio sentitamente la famiglia Rana per aver scelto di investire in questo ambizioso progetto e DAZN per aver creduto nel suo valore, acquisendone ora i diritti esclusivi e distribuendolo gratuitamente sulla propria piattaforma a tutti, abbonati e non. Questo traguardo certifica il percorso di sviluppo iniziato nell’estate del 2021 e rappresenta un ulteriore, importante tassello nella crescita di Verona Volley. Il titolo del docu-reality Mai Molar è esemplificativo dei nostri valori ampiamente condivisi con il nostro Title Sponsor Rana, perché nello sport, come nella vita, dopo una caduta ci si deve rialzare sempre per affrontare gli ostacoli e mirare al traguardo successivo da raggiungere, senza darsi mai per vinti”.