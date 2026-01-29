MAI MOLAR, la serie che racconta la storia di Verona Volley: dal rischio fallimento alla rinascita
Dal 31 gennaio arriva su Dazn il docu-reality che racconta uno dei momenti più delicati della storia della pallavolo veronese
© Ufficio Stampa
Lo sport non è mai solo competizione. È un mondo in cui l'impossibile diventa possibile, dove le cadute insegnano più delle vittorie e ogni sfida diventa una lezione di vita. Tra sacrifici, sogni che sembrano irraggiungibili e la forza di rialzarsi insieme, lo sport riesce a racchiudere in essenza la vita dell’essere umano. Ed è per questo che è nata l'idea di realizzare MAI MOLAR, il primo docu-reality italiano sulla pallavolo dedicato alla parabola della squadra di Super Lega “Rana Verona”: dal rischio fallimento nel periodo del Covid alla rinascita da zero.
MAI MOLAR, in cinque episodi, porta sullo schermo i valori che rendono la pallavolo una straordinaria palestra di vita. Il risultato è molto più di un racconto sportivo: un viaggio autentico ed emozionante, un racconto di passione, coraggio e appartenenza che trasforma la pallavolo in una metafora potente del vivere insieme e del non arrendersi mai.
La serie, nata da un’idea del title-sponsor Rana con l’obiettivo di diffondere i valori positivi di questa appassionante disciplina di squadra, ripercorre i momenti più delicati della storia recente della pallavolo veronese, che nel 2021 rischiava di scomparire anche a causa delle restrizioni imposte dal Covid. Da quel periodo buio nasce la sfida più grande: ricominciare da zero. Prende così forma Verona Volley, un club nuovo, da costruire non solo sul campo ma anche nell’identità, nello spirito d’appartenenza e nella visione condivisa. Per farlo bisogna trovare il coraggio di percorrere una strada mai battuta prima, trovando nel Pastificio Rana un partner pronto a crescere insieme e ad investire nello sviluppo del progetto.
MAI MOLAR mostra cosa voglia dire far parte di un gruppo, nel bene e nel male: passione, amicizia che prima trascina e poi si sgretola, infortuni che deviano la storia, alternarsi di inaspettate sconfitte e grandiose vittorie. Il docu-reality, prodotto dalla casa di Produzione Diaviva, con la regia dei due grandi talenti italiani Michele Cardano e Francesco Bolognesi, sarà distribuito gratuitamente in esclusiva da DAZN dal 31 gennaio 2026. “Essere i primi protagonisti di un docu-reality su una squadra di pallavolo italiana è un onore e ci emoziona profondamente. Valorizza ulteriormente la città di Verona e la sua splendida provincia, che possono vantare tante eccellenze in diversi ambiti” dichiara Stefano Fanini, Presidente Verona Volley. “Raccontare il nostro percorso significa dare voce alla passione e all’entusiasmo di un intero territorio e al lavoro quotidiano di un Club che cresce passo dopo passo con umiltà e sacrifici. Ringrazio sentitamente la famiglia Rana per aver scelto di investire in questo ambizioso progetto e DAZN per aver creduto nel suo valore, acquisendone ora i diritti esclusivi e distribuendolo gratuitamente sulla propria piattaforma a tutti, abbonati e non. Questo traguardo certifica il percorso di sviluppo iniziato nell’estate del 2021 e rappresenta un ulteriore, importante tassello nella crescita di Verona Volley. Il titolo del docu-reality Mai Molar è esemplificativo dei nostri valori ampiamente condivisi con il nostro Title Sponsor Rana, perché nello sport, come nella vita, dopo una caduta ci si deve rialzare sempre per affrontare gli ostacoli e mirare al traguardo successivo da raggiungere, senza darsi mai per vinti”.
“MAI MOLAR non è solo un docu-reality sportivo, ma un racconto autentico che fa respirare la pallavolo dentro e fuori dal campo. Distribuirla in esclusiva e gratuitamente su DAZN significa avvicinare il più possibile i tifosi oltre alla diretta dell’evento sportivo e far scoprire storie di passione, sacrificio, resilienza e squadra – valori che parlano alla pallavolo italiana – rendendole accessibili anche a un nuovo pubblico” commenta Michele Dalai, SVP Content di DAZN Italia. “Con questo progetto, DAZN conferma il proprio ruolo di distributore di contenuti nell’intrattenimento sportivo e il proprio impegno nel supportare le eccellenze italiane, come il movimento della pallavolo che trasmettiamo in app dal 2024, celebrando la bellezza e le emozioni di una disciplina straordinaria che merita di essere condivisa”, conclude Dalai.