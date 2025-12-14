Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Volley
VOLLEY FEMMINILE

Volley femminile, Scandicci vince il Mondiale per Club: Conegliano ko in finale

La Savino Del Bene trionfa 3-1 (30-28, 25-19, 21-25 e 25-23) nel derby tutto italiano contro la Imoco

14 Dic 2025 - 22:51
© X

© X

La prima volta non si scorda mai: Scandicci vince il Mondiale per Club di volley femminile alla prima apparizione della sua storia. La Savino Del Bene trionfa per 3-1 in finale contro Conegliano, con il punteggio di 30-28, 25-19, 21-25 e 25-23. Antropova trascina le toscane al primo titolo internazionale con una prestazione da MVP. Grande prova anche per Nwakalor e Skinner, alla Prosecco Doc non bastano i punti di Gabi e Haak.

LA PARTITA
Scandicci trionfa e alza al cielo il primo Mondiale per Club della sua storia, Conegliano si arrende 3-1 in finale. L’avvio del primo parziale è equilibrato, poi però la Imoco inizia a prendere il largo: l’idolo di casa Gabi è micidiale, coadiuvata da Haak e Lubian. Le toscane si aggrappano a Skinner e Nwakalor, ma le loro avversarie si regalano quattro set point, sul 24-20. Con Antropova in battuta la Savino Del Bene arriva addirittura alla parità, e trova poi le forze ai vantaggi per chiudere sul 30-28 e portarsi sull’1-0. Le Pantere accusano il colpo dopo le tante occasioni sprecate: Scandici scappa via subito nel secondo set, grazie ad una Antropova magistrale e al grande lavoro in ricezione e a muro. Gabi è poco incisiva in attacco, Conegliano si arrende 25-19 nel secondo set ed è sotto 2-0. Le ragazze di Santarelli reagiscono nel terzo parziale, restando in vita con il 25-21 che le riporta sul 2-1: Haak torna a brillare e Gabi è molto più precisa, anche grazie ad una difesa molto più efficace. Scandicci torna a spingere nel quarto set, ma la Prosecco Doc resta sempre a galla. La Savino Del Bene allunga anche di cinque punti, ma le avversarie rientrano fino al 21-21 con un grande sforzo (e un paio di attacchi di Haak micidiali). Sul 23-23 Scandicci trova i due punti che valgono il titolo, mentre la Imoco vede sfumare la speranza del tie-break. Primo titolo intercontinentale per Scandicci, oltre che primo Mondiale per Club della sua storia. Conegliano fallisce il poker, ed è alla seconda finale consecutiva persa (dopo quella in Supercoppa contro Milano).

volley
scandicci
mondiale per club

Ultimi video

01:45
DICH DANESI 7-9 DICH

Danesi: "Siamo fortissime mentalmente"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

02:19
DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

00:58
DICH MICHIELETTO ARRIVO FIUMICINO DICH

Michieletto: "Ci sono momenti importanti nelle partite che mi sono sempre piaciuti"

05:17
DICH MANFREDI ARRIVO FIUMICINO 29/9 DICH

Manfredi: "Il segreto è lavorare, lavorare, lavorare"

01:12
DICH LUCA PORRO VOLLEY 27/9 DICH

Porro: "Che"bella Italia! Chi entra dalla panchina deve dare il massimo"

10:18
DICH DE GIORGI PRE SEMIFINALE 26/9 DICH

De Giorgi alla vigilia della semifinale: "Siamo una squadra con caratteri importanti"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

01:45
DICH DANESI 7-9 DICH

Danesi: "Siamo fortissime mentalmente"

I più visti di Volley

Conegliano vs Scandicci: la finale del Mondiale per club è tutta italiana per la prima volta

Pallavoliste in vacanza: Orro, Sylla & Co si godono il mare

Mariana torna in Brasile dopo una stagione a Monza

Sfiorata la tragedia in Zafferana-Milazzo: monossido di carbonio nel palazzetto, malori in campo

Caterina Bosetti, figlia d'arte con il volley nel DNA

Ribechi, schiacciatrice dei record: "Il mio sogno, vivere di pallavolo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"
00:03
Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"
Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights
00:03
Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights
Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights
00:03
Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights
Bologna-Juventus 0-1: gli highlights
00:00
Bologna-Juventus 0-1: gli highlights
Genoa-Inter 1-2: gli highlights
23:59
Genoa-Inter 1-2: gli highlights