Volley femminile, Scandicci vince il Mondiale per Club: Conegliano ko in finale

LA PARTITA

Scandicci trionfa e alza al cielo il primo Mondiale per Club della sua storia, Conegliano si arrende 3-1 in finale. L’avvio del primo parziale è equilibrato, poi però la Imoco inizia a prendere il largo: l’idolo di casa Gabi è micidiale, coadiuvata da Haak e Lubian. Le toscane si aggrappano a Skinner e Nwakalor, ma le loro avversarie si regalano quattro set point, sul 24-20. Con Antropova in battuta la Savino Del Bene arriva addirittura alla parità, e trova poi le forze ai vantaggi per chiudere sul 30-28 e portarsi sull’1-0. Le Pantere accusano il colpo dopo le tante occasioni sprecate: Scandici scappa via subito nel secondo set, grazie ad una Antropova magistrale e al grande lavoro in ricezione e a muro. Gabi è poco incisiva in attacco, Conegliano si arrende 25-19 nel secondo set ed è sotto 2-0. Le ragazze di Santarelli reagiscono nel terzo parziale, restando in vita con il 25-21 che le riporta sul 2-1: Haak torna a brillare e Gabi è molto più precisa, anche grazie ad una difesa molto più efficace. Scandicci torna a spingere nel quarto set, ma la Prosecco Doc resta sempre a galla. La Savino Del Bene allunga anche di cinque punti, ma le avversarie rientrano fino al 21-21 con un grande sforzo (e un paio di attacchi di Haak micidiali). Sul 23-23 Scandicci trova i due punti che valgono il titolo, mentre la Imoco vede sfumare la speranza del tie-break. Primo titolo intercontinentale per Scandicci, oltre che primo Mondiale per Club della sua storia. Conegliano fallisce il poker, ed è alla seconda finale consecutiva persa (dopo quella in Supercoppa contro Milano).