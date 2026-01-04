Volley: Perugia batte Milano e resta al passo di Trento, Conegliano ok nel femminile

SUPERLEGA MASCHILE

Perugia non molla Trento: la Sir Safety nella quattordicesima giornata aggancia l’Itas in vetta a quota 35 punti grazie al successo per 3-1 su Milano. Dopo un primo set a favore dei padroni di casa (25-21) l’Allianz reagisce con il 25-23 che vale la parità, poi però gli umbri mettono il turbo e vanno a chiudere con due set dominati (25-14 e 25-19). Resta in scia Verona, a quota 34 punti, con il secco 3-0 sul campo di Monza: i veneti si impongono con il punteggio di 25-20, 25-12, 27-25. Buona vittoria in chiave play-off anche di Modena, 3-1 in rimonta a Padova: dopo il 25-20 del primo set gli emiliani reagiscono e allungano con il punteggio di 25-20, 25-23 e 25-17. Serve invece il tie-break a Grottazzolina per piegare Cisterna 3-2 (20-25, 26-24, 25-22, 23-25 e 15-9).