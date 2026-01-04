Logo SportMediaset

Volley: Perugia batte Milano e resta al passo di Trento, Conegliano ok nel femminile

La Sir Safety piega l’Allianz 3-1 e aggancia nuovamente l’Itas: in A1 la Imoco rimonta Novara 3-1

04 Gen 2026 - 20:57
© Sir Safety Perugia

© Sir Safety Perugia

Nella 14a giornata di Superlega maschile di volley Perugia non fa sconti: 3-1 a Milano in casa (25-21, 23-25, 25-14 e 25-19) e Trento nuovamente agganciata in vetta alla classifica. In zona play-off buoni successi in trasferta sia per Modena (3-1 a Padova) che per Verona (3-0 a Monza). Nel diciottesimo turno di Serie A1 femminile Conegliano mantiene la vetta con il 3-1 in rimonta su Novara, ma Scandicci resta in scia con il 3-0 su Marignano.

SUPERLEGA MASCHILE
Perugia non molla Trento: la Sir Safety nella quattordicesima giornata aggancia l’Itas in vetta a quota 35 punti grazie al successo per 3-1 su Milano. Dopo un primo set a favore dei padroni di casa (25-21) l’Allianz reagisce con il 25-23 che vale la parità, poi però gli umbri mettono il turbo e vanno a chiudere con due set dominati (25-14 e 25-19). Resta in scia Verona, a quota 34 punti, con il secco 3-0 sul campo di Monza: i veneti si impongono con il punteggio di 25-20, 25-12, 27-25. Buona vittoria in chiave play-off anche di Modena, 3-1 in rimonta a Padova: dopo il 25-20 del primo set gli emiliani reagiscono e allungano con il punteggio di 25-20, 25-23 e 25-17. Serve invece il tie-break a Grottazzolina per piegare Cisterna 3-2 (20-25, 26-24, 25-22, 23-25 e 15-9).

SERIE A1 FEMMINILE
Conegliano registra la diciassettesima vittoria in diciotto appuntamenti in Serie A1 femminile: successo in rimonta per la Imoco, che resta in vetta con il 3-1 casalingo su Novara. Le piemontesi strappano il primo set 25-23, poi la Prosecco Doc ribalta tutto con il 25-13, 25-18 e 29-27. A tallonare le Pantere c’è Scandicci, che regola agilmente Marignano tra le mura casalinghe con un secco 3-0 (25-17, 25-18, 25-23). Fatica un po’ di più invece Chieri, che resta in terza posizione con il 3-2 esterno a Bergamo (20-25, 25-22, 19-25, 26-24 e 15-10). Punti in trasferta anche per Firenze, con il 3-1 in casa di Pinerolo (25-21, 20-25, 25-14 e 26-24), mentre Vallefoglia supera Busto Arsizio 3-0 con il punteggio di 29-27, 26-24 e 25-23.

pallavolo

