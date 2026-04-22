VOLLEY

Volley, A1 femminile: Conegliano campione d'Italia, è l'ottavo titolo consecutivo

Dopo aver visto sfumare la chiusura dei giochi in gara-3, l'Imoco si impone con un rotondo 3-0. Nulla da fare per Egonu e compagne

22 Apr 2026 - 22:05
© ansa

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Si chiude in gara-4 la gara per lo scudetto dell'A1 femminile di volley. È nuovamente trionfo per la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, che conquista l'ottavo titolo consecutivo e il nono nell'ultimo decennio, un dominio interrotto solo dalla vittoria di Novara nel 2016/17. Le venete lo conquistano con un netto 3-0 sulla Numia Vero Volley Milano (25-17, 25-22, 25-22), vendicando la sconfitta dello scorso match: è 3-1 nella serie-scudetto.

Non bastano i 24 punti di Paola Egonu, per ribaltare i pronostici e pareggiare la serie per il titolo: è Conegliano a conquistare lo scudetto, chiudendo i giochi in gara-4 col punteggio complessivo di 3-1. L'ultimo match della serie per il titolo viene infatti dominato dalle venete, che non vanno mai in svantaggio nell'arco dei tre set che chiudono i giochi: 25-17, 25-22, 25-22 i parziali. La Prosecco Doc A. Carraro Imoco scappa subito nel primo set, trascinata dalla sua top-scorer Haak (19 punti) fino al +8, che persiste fino al termine del set: 25-17 ed è vantaggio. Nel secondo e nel terzo parziale arriva la reazione di Milano, con Egonu (24) e Lanier (13) in doppia cifra, ma la musica non cambia. Le venete mantengono sempre il pallino del gioco e hanno un solo momento di debolezza, quando rischiano di riaprire i giochi nel terzo set e mantengono un solo punto di vantaggio. Il momento di difficoltà viene superato immediatamente, con Haak e Gabi (11), ed ecco l'ennesima vittoria: con un doppio 25-22, Conegliano fa suo il titolo. Prosegue dunque il dominio della Prosecco Doc A. Carraro Imoco nel volley al femminile, che la vede trionfare da otto anni consecutivi: sono nove i titoli nell'ultimo decennio, con l'unica eccezione del 2016/17 (Novara). La finale-scudetto ha dunque l'epilogo che tutti si aspettavano, dopo una regular season senza storia: Conegliano aveva vinto 25 gare su 26, e ora festeggia il titolo di campione d'Italia.

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