Volley, Nations League: terzo posto per il Giappone, sconfitta l’Italia al quinto set

I nipponici superano gli uomini di De Giorgi nella finalina con il punteggio di 25-18, 25-23, 17-25, 17-25, 15-9

© Getty Images La Volleyball Nations League si conclude con una sconfitta per l’Italia, che non riesce a completare la rimonta e vede così sfuggire il terzo posto nella competizione in favore del Giappone. I nipponici regolano gli uomini di De Giorgi con il punteggio di 25-18, 25-23, 17-25, 17-25, 15-9 e conquistano il primo bronzo nella loro storia in questa manifestazione. Ishikawa (22 punti) e Miyaura protagonisti assoluti del match.

Italia e Giappone si sfidano nella finale valida per il terzo posto della Volleyball Nations League maschile: i nipponici superano la selezione nostrana con il risultato di 25-18, 25-23, 17-25, 17-25, 15-9. Gli uomini di De Giorgi iniziano l’incontro con qualche difficoltà, complice uno scatenato Ishikawa. Tra molti errori in ricezione, poca intensità e una difesa di alto livello degli avversari, il primo set scivola via fino al 25-18, nonostante il tentativo di reazione degli azzurri. Miyaura chiude il periodo iniziale con nove punti, di cui quattro ace (saranno 19 e 7 a fine match). Il secondo parziale attende il cambio di rotta italiano: aumenta l’efficacia offensiva, diminuisce l’efficienza difensiva giapponese e sembra poter arrivare il pareggio, che però sfuma clamorosamente dopo una lotta punto a punto che vede gli uomini di De Giorgi in vantaggio fino al 23-21, salvo poi subire un clamoroso break di quattro punti. Gli azzurri reagiscono però nel terzo set, con un ottimo avvio in battuta di Michieletto che regala fiducia ai suoi e li porta ad alzare finalmente la qualità delle giocate, riaprendo così l’incontro con un convincente 25-17. Il calo nipponico coincide con l’entrata in partita definitiva di Romanò (15 punti totali) e del numero cinque (sedici), che indirizzano con i loro colpi anche il quarto parziale verso il 25-17 che vale il quinto set. Difficoltà totale a questo punto per il Giappone, che non riesce a reagire in ricezione e continua a subire i muri azzurri (12 in quattro periodi). Si arriva così al tie-break, che vede però la squadra guidata da coach Blain tornare ai livelli precedenti soprattutto grazie ad Ishikawa (22 punti totali), autentico trascinatore nel momento decisivo dell’incontro: è 15-9 il punteggio del parziale, che sancisce il primo bronzo assoluto degli asiatici tra World League e Nations League.