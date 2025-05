Atletica, 4x100 donne e 4x400 mista qualificate per i mondiali di Tokyo

Due staffette italiane su tre impegnate si qualificano per i mondiali di Tokyo nella seconda giornata delle World Relays di Guangzhou in Cina, nelle gare di ripescaggio dopo che ieri erano già state promosse la 4x100 uomini e la 4x400 donne, a cominciare dalla 4x100 donne formata da Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Alessia Pavese, che chiude in seconda posizione con il tempo di 43"12 la propria batteria dietro la Francia, ma fa anche meglio la 4x400 mista che ottiene il pass per il Giappone con una vittoria nella propria gara e il miglior crono del giorno tra le qualificate, grazie al tempo di 3'12"53 con la squadra composta da Edoardo Scotti, Virginia Troiani, Vladimir Aceti e Alice Mangione. Non riesce invece a ottenere per adesso il diritto di partecipare ai campionati iridati la 4x400 maschile, composta nell'occasione da Lapo Bianciardi, Lorenzo Benati, Francesco Domenico Rossi e Matteo Raimondi, sesta nella prima batteria in 3'04"14, ma per gli azzurri ci sarà ancora la possibilità di ottenere i due posti rimanenti per i mondiali attraverso il ranking dei migliori crono tra le nazioni escluse. Nella finale della 4x100 mista, la disciplina sperimentale che ha fatto il suo esordio in un grande evento internazionale ma non farà parte del programma dei mondiali di Tokyo, la squadra italiana composta da Chiara Melon, Gaya Bertello, Roberto Rigali e Stephen Awuah Baffour chiude al quinto posto, con il tempo di 41"54 nella gara vinta per il titolo dal Canada in 40"30, mentre gli altri due posti sul podio sono per Giamaica con 40"44 e Gran Bretagna con 40"88.