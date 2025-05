Serie A: Keita beffa l'Udinese, il Monza torna a vincere dopo quattro mesi

Terza vittoria stagionale per il Monza, che zittisce il Bluenergy Stadium: è 2-1 sull'Udinese. Spingono subito i friulani, che ritrovano Ekkelenkamp e Lucca per la panchina. In un match dai ritmi bassi e dall'atteggiamento compassato, il più ispirato è Kamara. Grandi sgroppate sulla sinistra e buona precisione sui calci piazzati, che generano la prima reale chance: Solet impegna Pizzignacco. Ci prova anche Davis e nel finale di tempo l'Udinese forza: out il tiro di Payero. Di Forson l'unico sussulto del Monza, ma è 0-0 al 45'. Nella ripresa Runjaic alza subito il baricentro: Lovric per Zarraga e Lucca per Bijol, si passa al 4-4-2 con due punte pure. La mossa non porta benefici visto che, al 52', passa il Monza: gran ripartenza di Birindelli, tiro sul palo e tap-in (di spalla) di Caprari. L'Udinese viene colpita e Runjaic stravolge la sua squadra, inserendo anche Pafundi ed Ekkelenkamp.