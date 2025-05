Internazionali, Sinner il giorno dopo il debutto: "Che bello, grazie per ieri"

Il giorno dopo la vittoria con Mariano Navone al debutto a Roma dopo 104 giorni di assenza nel circuito per il caso Clostebol, Jannik Sinner si affida ai social per un semplice messaggio: "Che bello, grazie per ieri" con le emoticon del cuore e della bandiera italiana. Il n°1 del mondo tornerà in campo lunedì contro l'olandese Jesper De Jong, a caccia di un posto in ottavi di finale. Intanto oggi è previsto che si alleni sul campo 5 col boliviano Hugo Dellien, ancora in corsa nel torneo capitolino e prossimo rivale di Alex De Minaur.