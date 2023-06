Volley, Nations League: l'Italia travolge anche la Cina, 3-0 per gli azzurri

NATIONS LEAGUE

Dopo aver sconfitto nettamente l'Iran, battuti agevolmente anche i cinesi col punteggio di 25-13, 25-19, 26-24

L'Italvolley non sbaglia con l'Iran

















1 di 10 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Prosegue la risalita dell'Italia nella Volleyball Nations League, con gli azzurri che centrano la seconda vittoria in altrettante sfide in questa tornata di gare. Dopo aver battuto nettamente l'Iran, i ragazzi di Fefé De Giorgi sconfiggono 3-0 la Cina col punteggio di 25-13, 25-19, 26-24. Un successo che porta la firma di Romanò (12), Lavia e Anzani (11). Sono loro ad andare in doppia cifra, col ct che schiera anche le seconde linee.

Prosegue la marcia dell'Italia nella Volleyball Nations League al maschile, con un successo che porta gli azzurri a quattro vittorie e due ko in sei gare e consolida il piazzamento tra le migliori otto, che varrà l'accesso alla prossima fase del torneo. Dopo aver sconfitto nettamente l'Iran nella giornata di ieri, la Nazionale si ripete contro la Cina, battuta 3-0 (25-13, 25-19, 26-24) in un match senza appello. Il dominio azzurro è totale nel primo set, con Lavia e Anzani a mettere cinque punti a referto, venendo supportati alla perfezione da Michieletto e Romanò. L'Italia non fa prigionieri e vince il parziale col punteggio di 25-13. Nel secondo la Cina è più combattiva, grazie alle schiacciate di Zhai Dejun, ma sono ancora gli azzurri a comandare il gioco, con Fefé De Giorgi che fa ruotare la rosa e si affida anche alle seconde linee. Il momento decisivo è sul 19-16 per gli azzurri, che effettuano l'allungo decisivo e chiudono sul 25-19 questo parziale. La reazione asiatica è veemente nel terzo set, col vantaggio cinese sul 9-8. L'Italia sorpassa e allunga fino a portarsi ad un punto dalla vittoria del set, ma viene raggiunta sul 24-24. Si va ai vantaggi e sono gli azzurri a spuntarla, chiudendo il match sul 3-0 col 26-24 e il muro di Romanò. Il piacentino è il top-scorer azzurro con 12 punti, davanti ad Anzani e Lavia (11), con Michieletto fermo a quota sei per il turnover. Nella Cina da segnalare la prestazione di Zhai Dejun, l'unico a lottare coi suoi 12 punti. L'Italia ottiene così il quarto successo e domani sfiderà la Serbia, per poi chiudere questa tornata di gare domenica contro la Polonia.

Vedi anche Volley Volley, Nations League: l'Italia travolge l'Iran