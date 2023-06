Volley, Nations League: l'Italia travolge l'Iran

VOLLEY

Gli azzurri si impongono 25-19, 25-16, 26-24 e centrano la terza vittoria di fila, entrando in zona qualificazione

L'Italvolley non sbaglia con l'Iran

















1 di 10 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Terza vittoria di fila per l'Italvolley in Nations League: dopo i due 3-1 a Cuba e Germania, la formazione di De Giorgi travolge l'Iran in tre set. 25-19, 25-16, 26-24 i parziali del successo dei campioni del Mondo e d'Europa, che si ritrovano a inseguire solo nel corso dell'ultima parte di gara, riuscendo comunque a chiudere i giochi ai vantaggi. Top scorer il rientrante Alessandro Michieletto, protagonista con i suoi 15 punti.

L'Italvolley ritrova i big e centra il terzo successo di fila in Nations League dopo i due 3-1 rifilati a Cuba e Germania. Stavolta, arriva una vittoria ancora più netta: 3-0 (25-19, 25-16, 26-24) sull'Iran, un dominio che vale l'ingresso momentaneo nella zona qualificazione, data dai primi 8 posti della classifica. Il ct De Giorgi riaccoglie nel gruppo alcuni dei protagonisti del trionfo in Europa e al Mondiale: Alessandro Michieletto, Simone Giannelli e Daniele Lavia su tutti.

L'inizio è di conseguenza ottimo per un'Italia che scava subito il solco sugli avversari, che si presentavano ai blocchi di partenza del match con un punto in più rispetto alla formazione di De Giorgi. I primi due set scivolano via agevolmente, mentre nel terzo gli azzurri partono peggio e sono costretti ad inseguire. Ciò non evita, comunque, la chiusura della sfida in tre parziali, visto che i vantaggi premiano i detentori del titolo Mondiale: 26-24 e pratica archiviata, per un'Italia ora a quota 9 punti al sesto posto insieme all'Argentina.

L'Italia si gode la vittoria e i suoi big: Alessandro Michieletto è top scorer con 15 punti. In doppia cifra ci sono anche Romanò (14) e Lavia (11), ma ha ben figurato anche Simone Giannelli. Al momento, gli azzurri sono in piena corsa per le Final Eight, ma tutto è ancora in discussione. Giovedì ci sarà la sfida alla Cina: un match che permetterebbe di scalare ulteriormente la classifica, ma comunque da non sottovalutare nonostante il fanalino di coda abbia battuto, finora, soltanto la Bulgaria in cinque set.