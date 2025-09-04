Volley, Mondiale femminile: il Brasile batte 3-0 la Francia, sfiderà l’Italia in semifinale

Già vincitore del Gruppo C proprio davanti alla Francia, il Brasile batte nuovamente le transalpine anche nei quarti di finale del Mondiale di volley femminile e strappa il pass per la semifinale, dove affronterà l’Italia. Le brasiliane, dopo aver eliminato la Repubblica Dominicana con un convincente 3-1 negli ottavi, regolano la Nazionale francese in tre set, imponendosi con il risultato finale di 27-25, 33-31, 25-19. Il primo parziale vede un ottimo avvio del Brasile (10-5), con la Francia che riesce però a recuperare terreno con il passare dei minuti, fino a ristabilire l’equilibrio sul 16-16. Il set si decide allora punto su punto e ad aggiudicarselo sono le sudamericane 27-25, con la Nazionale verdeoro che poi si prende pure la frazione seguente. Gabi e compagne inseguono per tutto il secondo set, ma poi si accendono nel finale, passando al contrattacco (21-20) e timbrando il 33-31 che permette loro di costruirsi un importante doppio vantaggio. Le ragazze di coach Zé Roberto completano quindi l’opera nel terzo set, vinto più agilmente 25-19. Come detto, il prossimo avversario del Brasile sarà l’Italia di Julio Velasco, con la semifinale del Mondiale in programma nella giornata di sabato 6 settembre 2025.