Volley: Modena finisce al quarto posto. Donne: Novara seconda, Chieri retrocessa

24/03/2019

Perugia, che aveva già matematicamente conquistato il primo posto, perde al tie-break contro Milano. I 17 punti di Trevor Clevenot e i 12 di Klemen Cebulj fiaccano la resistenza degli umbri trascinati dal solito Wilfredo Leon (21, 5 aces) e Filippo Lanza (17, 3 aces). I meneghini non sono riusciti a conquistare il quarto posto in classifica perché Modena vince 3-2 sul campo di Verona: un super Ivan Zaytsev da 26 punti (5 aces) ribatte ai colpi di Matey Kaziyski (24) e Stephen Boyer (16) vanificando la rimonta degli scaligeri. I Canarini affronteranno dunque Milano ai quarti di finale, avendo però il vantaggio del campo, mentre Perugia se la dovrà vedere con Monza, che subisce in extremis il sorpasso di Padova. I veneti battono infatti Latina per 3-0 grazie a Yacine Louati (14) e Marco Volpato (10) chiudendo in settima posizione e guadagnandosi la sfida contro Trento. L’altro quarto di finale era già definito da ieri sera: Civitanova incrocerà Verona. La Lube batte Vibo Valentia risparmiando Osmany Juantorena, Yoandy Leal e Simon (Jacopo Massari top scorer con 12 marcature). Castellana Grotte e Siena erano già retrocesse: i pugliesi perdono 3-0 sul campo di Sora (22 di Dusan Petkovic), i toscani battono Ravenna al tie-break (35 marcature dell’indemoniato Ramos Hernandez).

A1 FEMMINILE

Novara conquista matematicamente il secondo posto grazie alla vittoria per 3-2 ottenuta nel derby casalingo contro Cuneo. Le piemontesi, reduci dalla qualificazione alle semifinali della Champions League, dominano i primi due set ma le ospiti alzano il livello del loro gioco e trascinano la contesa al parziale decisivo. La spuntano le ragazze di Massimo Barbolini grazie a una mostruosa Paola Egonu (32 punti, 5 muri, 4 aces) che ha ampiamente vinto lo scontro diretto con Van Hecke (18) e Markovic (21). Novara affronterà nei quarti di finale dei playoff scudetto Firenze, che si assicura il settimo posto in classifica grazie alla vittoria per 3-1 contro Filottrano che può comunque gioire per la conquista della salvezza. La Lardini, infatti, non può più essere raggiunta da Chieri che ha perso per 3-1 sul campo del Club Italia. Conegliano, già certa del primo posto in classifica, perde a Brescia al tie-break. Non bastano Samanta Fabris (24 punti), Valentina Tirozzi (22) e Miriam Sylla (15) per portare a casa il successo contro Francesca Villani (19) e compagne. Le Campionesse d’Italia sanno già che ai quarti di finale dei playoff affronteranno Cuneo mentre le lombarde sono fuori dalla post-season