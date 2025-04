Volley, Superlega: la Lube batte Perugia e vola in finale

La gara-5 delle semifinali dei playoff di Superlega ci regala uno scenario inatteso, al momento della definizione delle varie sfide: Civitanova elimina Perugia e raggiunge Trento nella finalissima. Una brutta mazzata per la Sir Susa Vim, che cade in casa col punteggio di 3-1 (27-29, 25-19, 25-17, 25-22). Il match sembra mettersi subito male per gli umbri, sotto di tre punti sia in avvio che nel finale del primo set: la Lube vola sul 23-20 e viene raggiunta, perdendo 29-27 ai vantaggi. La reazione della formazione marchigiana è però fortissima, col +8 nel secondo set e la grande prova di Lagumdzija: chiuderà con 18 punti, da top-scorer del match. Al suo fianco brillano anche Nikolov e Bottolo con 16 punti ciascuno e la Lube, dopo aver pareggiato i conti con un netto 25-19, decolla anche nel terzo parziale: 16-9 e nuovo allungo per Civitanova, che resiste a ogni tentativo della Sir. Perugia crolla sul 25-17 e deve giocarsi tutte le sue carte nel quarto parziale, ma si fa riacciuffare costantemente nonostante le buone prove di Ben Tara (15) e Ishikawa. Si arriva sul 20-20 e lo scatto è, ancora una volta, della Lube: vittoria per 25-22 e serie chiusa. Civitanova proverà a sorprendere tutti contro l'Itas Trentino, dominatrice della regular season con Perugia (20 vittorie e due ko). Ci attende una vibrante serie per lo scudetto.