Volley, A1 femminile: Conegliano batte Milano anche in gara 3 ed è Campione d’Italia per l’ottava volta

LA PARTITA

Forte del 3-1 e del 3-0 conquistati nei primi due appuntamenti della serie, Conegliano si presenta davanti al pubblico del PalaVerde per giocarsi gara-3 della finale Scudetto contro Milano, con la grande occasione di festeggiare davanti ai propri tifosi il suo ottavo campionato italiano. Un obiettivo che l’Imoco non vuole lasciarsi sfuggire, come si intuisce già dal primo set. Dopo un avvio marchiato Vero Volley, grazie all’ottimo approccio di Daalderop ed Egonu, le Pantere prendono infatti in mano le redini del gioco con Haak e Gabi, passando in vantaggio sul 7-6 e non cedendo più la leadership per tutto il resto del parziale. La prima frazione si chiude sul 25-22 a favore di Conegliano, nonostante i tentativi di Orro di tenere a contatto Milano.