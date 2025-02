Varese, giocatrici di pallavolo molestate dall'allenatore: 53enne arrestato per abusi resta in silenzio

Difeso dall'avvocato Fabrizio Piarulli, l'uomo è stato interrogato dal Gip del tribunale varesino che però, come detto, non ha ottenuto informazioni dall'accusato. Il 53enne, riferisce il suo legale, resterà in carcere e non è escluso che nei prossimi giorni possa chiedere di essere interrogato dal pm per fare chiarezza sugli episodi contestati. Inizialmente erano state in sette ad accusare l'allenatore, ma nel giro di pochi giorni le segnalazioni sono raddoppiate. Ben 14 giocatrici, tra i 13 e i 16 anni, hanno infatti raccontato di essere state vittime di molestie e palpeggiamenti da parte del 53enne.