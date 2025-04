Superlega Volley, finali Scudetto: Trento domina Civitanova in gara-1

Non c'è storia nella prima partita della finale Scudetto in Superlega: Trento si impone con un netto 3-0 su Civitanova. 25-20, 25-23, 25-21 i parziali del successo dell'Itas, che per la terza volta in stagione batte la Cucine Lube. I padroni di casa conducono per gran parte la gara, con la squadra di Medei invece che va avanti solo nelle prime parti dei vari set, senza però mai mettere davvero in discussione il successo degli uomini di Soli, che invece trova alcuni break sparsi e decisivi. Nel primo parziale, ad esempio, passa dal 16-14 al 20-15, mentre nel secondo conquista due punti decisivi per chiudere sul 25-23.