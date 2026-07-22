L'Italvolley di Velasco vola in semifinale in Nations League: Olanda ko, Antropova sugli scudi

Contro l'Olanda di Felix Koslowski, le azzurre iniziano con il sestetto tipo di questa estate: Orro e Antropova in diagonale opposto-palleggiatore, Sylla e Nervini schiacciatrici, Danesi e Fahr al centro, e Fersino libero. Dall'altra parte le olandesi iniziano con Van Aalen palleggiatrice, Dambrink opposto, Knollema e Jansen schiacciatrici, Bajens e Stuut centrali, Reesink libero. Pronti via e le azzurre mettono subito le marce alte: Danesi, Antropova, Fahr, Nervini ed un 'monster block' di Orro costringono subito coach Koslowski al timeout sull'8-3. La sospensione accende la miccia delle orange che piazzano un break di 4-1 grazie ai primi guizzi di Dambrink e Bajens (9-8). Ma Danesi prima, e Sylla, Fahr e Antropova poi, rimettono le azzurre saldamente avanti 21-14. È lo scatto decisivo che consente all'Italia di archiviare il primo parziale con un comodo 25-21.