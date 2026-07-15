Lutto nel volley: addio al coach Alessandro Magnani, tragico incidente con Paolo Belli

Alessandro Magnani, 41enne allenatore di pallavolo molto stimato nel reggiano, è deceduto ieri all’ospedale Maggiore di Parma in seguito all’incidente stradale avvenuto lunedì mattina nella Bassa Reggiana, dove è stato travolto dalla bicicletta condotta dal noto conduttore televisivo Paolo Belli.
Magnani, che stava tornando alla propria vettura dopo impegni lavorativi, è caduto violentemente al suolo in una dinamica ancora al vaglio della polizia locale, che non esclude l'ipotesi di un malore accusato dal quarantunenne prima dell'impatto con il mezzo dell'artista, il quale procedeva a velocità ridotta.
Mentre la magistratura si prepara ad aprire un fascicolo per omicidio stradale, probabilmente disponendo l’autopsia, il mondo del volley locale piange una figura di riferimento che aveva dedicato la carriera alla crescita dei giovani in diverse società sportive del territorio.
Paolo Belli, profondamente scosso dall'accaduto, ha costantemente richiesto aggiornamenti sulle condizioni del coach fin dai primi momenti successivi al sinistro, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire con esattezza se il decesso sia da attribuire esclusivamente al trauma cranico dovuto alla caduta o a cause cliniche pregresse.