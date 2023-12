Volley: l'Itas Trentino va ko, Perugia in testa. Conegliano domina in A1

VOLLEY

Trento cade a Modena e non riesce a effettuare il controsorpasso in vetta: sorride a distanza la Sir Susa Vim, che si conferma leader nella giornata in cui fa suo il Mondiale per Club

La 9a giornata della Superlega di volley sorride... a Perugia. Pur senza giocare, infatti, la Sir si conferma in vetta al torneo nello stesso giorno in cui conquista il Mondiale per Club. Decisivo il ko dell'Itas Trentino, che viene sconfitta 3-1 in rimonta dalla Valsa Group Modena: Michieletto e compagni scivolano così al secondo posto, a due lunghezze dagli umbri. Dominio assoluto per l'Imoco Conegliano nell'A1 femminile: undici vittorie su undici!

SUPERLEGA MASCHILE

Nella nona giornata della Superlega maschile, la grande prestazione arriva da Modena. Qui la Valsa Group sconfigge 3-1 l'Itas Trentino (21-25; 27-25, 25-22, 25-16) e pone fine ai sogni da capolista della squadra guidata dai nazionali azzurri Lavia e Michieletto. Nel primo parziale il PalaPanini non si scalda, perchè i trentini volano sul 16-13 e scappano sul 24-20. Modena cancella una palla set, ma cede nel punto seguente e deve inseguire. Il secondo parziale inizia male per la formazione di casa, che scivola in svantaggio di quattro punti e si ritrova a rincorrere, pareggiando sul 18-18: qui entrano in scena Rinaldi e Sanguinetti per il sorpasso, con l'ace di Davyskiba a segnare l'1-1 ai vantaggi (27-25). Nel terzo parziale la squadra di Petrella dà il massimo e si mette in condizione di chiuderla in un perfetto quarto set: la sicurezza emiliana è tale che Bruno può uscire a pochi minuti dal termine. Modena vince così 3-1, sale al sesto posto con 15 punti e condanna l'Itas Trentino a mancare il controsorpasso su Perugia: la Sir Susa Vim, dunque, nella stessa sera festeggia sia il Mondiale per Club che la leadership a +2 su Michieletto e compagni.

Nelle altre gare di giornata la grande protagonista è la Mint Vero Volley Monza, che torna al successo sconfiggendo in quattro set la Farmitalia Catania, sempre più fanalino di coda con tre punti in nove giornate. Il match è quasi totalmente nelle mani di Monza, che vince 3-1 (25-16, 22-25, 25-12, 25-18) e si concede un passaggio a vuoto solo nel secondo parziale, prolungando la sfida. Nel seguente set però il 25-12 chiude la porta ad ogni pensiero stupendo degli etnei, a cui non bastano i 14 punti di Randazzo. Brilla e vince Monza, che scala fino al quarto posto (17), scavalcando Civitanova (16), grazie a un sontuoso Takahashi: 19 punti per lui, che precede Szwarc e Di Martino a quota 14 in una squadra che mette a segno ben 18 muri vincenti. Sorride la Rana Verona al quinto set, invece, nell'altra gara giocata quest'oggi: i veneti rimontano e sconfiggono l'Allianz Milano col punteggio di 3-2 (23-25, 25-21, 23-25, 25-21, 15-11). Nei due anticipi del venerdì, la Lube aveva sconfitto 3-1 Cisterna e Piacenza aveva regolato con lo stesso punteggio la Prisma Taranto, confermando il suo terzo posto in classifica.

SERIE A1 FEMMINILE

Prosegue la marcia inarrestabile della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che fa undici su undici ed estende il suo dominio nella Serie A1 femminile: le venete ora guidano con 33 punti, a +6 sulla Vero Volley Milano e +9 su Novara e Scandicci, che si sfideranno domani nel posticipo di questa giornata. L'ennesima vittoria arriva contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che cede col punteggio di 3-0 (25-18, 25-20, 25-17) nonostante le buone prove di Degradi (14) e Mingardi (11). Pesa come un macigno la maggior esperienza dell'Imoco, che sa accelerare e gestirsi a seconda dei momenti della partita, senza mai perderne il controllo: la vittoria è netta e porta le firme di Haak e Robinson-Cook, leader nel tabellino per Conegliano con 15 e 13 punti. Insegue da seconda in classifica l'Allianz Vero Volley Milano di Paola Egonu, top-scorer della sua formazione con 16 punti nella travolgente vittoria sull'inerme Honda Olivero S. Bernardo Cuneo: le piemontesi non portano nessuna atleta in doppia cifra e non superano mai i venti punti nei tre set disputati, perdendo 3-0 con punteggi estremamente bassi (25-18, 25-15, 25-14) in un match senza storia. Prosegue la marcia da fanalino di coda dell'Itas Trentino, che ha conquistato una sola ed unica vittoria stagionale e crolla anche contro il Roma Volley Club: ecco un altro 3-0, con Bici (17) e Rivero (14) top-scorer per le capitoline.

Regala decisamente più emozioni e spettacolo, invece, l'ultima gara di questa 11a giornata della Serie A1 femminile: Il Bisonte Firenze fa valere il fattore-campo e sconfigge la Reale Mutua Fenera Chieri '76, quinta forza del torneo, col punteggio di 3-2. Un successo che vanifica la rimonta delle piemontesi, che passano dal 2-0 al 2-2 portando la gara al tiebreak: nell'ultimo set emerge però la maggior verve delle toscane, che chiudono la gara col 15-11 che vale la vittoria. Sugli scudi una sontuosa Alsmeier, che fa esplodere il Palazzo Wanny con 27 punti e firma la vittoria insieme a Ishikawa (17), vanificando le ottime prove di Grobelna (25) e Skinner (21) per Chieri. Ieri erano arrivate le vittorie dell'Uyba Busto Arsizio sulla Volley Bergamo 1991 (3-1) e il successo esterno della Wash4green Pinerolo a Casalmaggiore (0-3), in una giornata che come dicevamo si chiuderà domani: c'è attesa per il big match che vale il terzo posto, e metterà di fronte la Savino Del Bene Scandicci e l'Igor Gorgonzola Novara.