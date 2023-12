Volley: Perugia ancora sul tetto del mondo! Itambe Minas battuta 3-0

VOLLEY

Gli umbri trionfano nella finale del Mondiale per club 25-13, 25-21, 25-19 e si confermano campioni iridati

© twitter Grande successo per la Sir Safety Perugia, che vince il Mondiale per club di volley per la seconda volta consecutiva (solo Sada Cruzeiro e Trento ci sono riusciti prima) dominando 3-0 i brasiliani dell’Itambe Minas con i parziali di 25-13, 25-21, 25-19. Competizione giocata a livelli altissimi dagli umbri, che chiudono senza aver mai perso un set e giganteggiano anche nel match finale. Grande prestazione di Semeniuk e Plotnytskyi, decisivi.

La Sir Safety Perugia si aggiudica il Mondiale per club di volley! Partita dominata dagli umbri (come il resto della competizione), che regolano 3-0 i brasiliani dell’Itambe Minas. Il primo set termina 25-13 con una grande prova di forza di Giannelli e compagni, che beneficiano di 4 muri e 3 ace, con Semeniuk e Plotnytskyi che mettono quattro punti a testa a referto. Nel secondo parziale arriva in avvio la risposta degli avversari, che si spingono fino al 3-8 prima di subire il ritorno della Sir Safety fino al 9-9. I brasiliani cercano nuovamente di scappare ma i Block Devils prima pareggiano nuovamente sul 18-18 e poi chiudono il set con un autoritario 25-21 che manda Perugia ad un passo dal titolo. Ancora decisive le serie al servizio di Plotnytskyi ed Herrera, oltre ad un Semeniuk che mette altri sette punti. L'ultimo periodo si apre sui fili dell'equilibrio fino al break da 10-9 a 14-9 che mette definitivamente in discesa la vittoria umbra, che arriva poi con un agevole 25-19 finale. Si tratta del secondo titolo iridato consecutivo per la formazione italiana (solo Sada Cruzeiro e Trento c'erano riuscite prima), che rimane sul tetto del mondo dopo una competizione giocata a livelli altissimi e nessun set perso nelle quattro partite giocate.