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Volley, Europei: l'Italia batte anche la Slovenia, negli ottavi c'è la Danimarca

Gli azzurri vincono al quinto set dopo aver subito la rimonta da 2-0 a 2-2 degli avversari

17 Set 2026 - 23:52
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© federvolley.it

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L'Italia batte 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone A degli Europei di pallavolo maschile, a Modena. Gli azzurri di De Giorgi, nel match che decideva il primo posto, si impongono con il punteggio di 25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9 (dopo aver avuto tre match point nel terzo set) e chiudono imbattuti la fase a gruppi. Negli ottavi per l'Italvolley l'avversaria sarà la Danimarca, domenica.

È un avvio equilibrato quello tra le due migliori squadre del Gruppo A agli Europei di pallavolo. La Slovenia parte bene, e a metà set è davanti di una lunghezza. A quel punto è Lavia a caricarsi la squadra sulle spalle e a portare gli azzurri in vantaggio. La squadra di De Giorgi gestisce il vantaggio fino al 21-19, quando piazza poi un parziale di quattro punti consecutivi (due ace di Yuri Romanò) e chiude 25-19.

Nel secondo set sono ancora gli sloveni a iniziare meglio, volando fino al 4-9. Il vantaggio della squadra allenata da Fabio Soli resiste fino quasi alla fine, quando l’Italia - grazie a un altro parziale di quattro punti consecutivi - ribalta il punteggio prima di chiudere sul definitivo 25-22 grazie a Mati. Agli azzurri servivano due set per avere la certezza matematica di chiudere in testa il girone, e così hanno fatto.

Il terzo set sembra la fotocopia del secondo, con la Slovenia che va avanti, fino a vedere il proprio vantaggio assottigliarsi sempre di più. Il parziale questa volta però va a oltranza, e l’Italia spreca due match point (sul 25-24 e sul 27-26) prima di cedere 27-29. È invece quasi senza storia il quarto set, dove gli ospiti vanno subito avanti e amministrano il vantaggio, fino al definitivo 19-25.

Al tie-break è un’Italia diversa, molto più decisa e volenterosa nel portarsi a casa la partita, nonostante un primo posto già assicurato. Sbertoli e Sani trascinano gli azzurri, che chiudono 15-9 con un attacco di Rychlicki una partita in cui Ferdinando De Giorgi ha avuto modo di ruotare molto i giocatori in campo, soprattutto dopo i primi due set, necessari a ottenere il primato nel girone. Termina dunque 25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9 in favore dell’Italia, che a Torino - negli ottavi di finale - troverà la Danimarca.

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