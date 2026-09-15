Europei Volley: Italia inarrestabile, battuta 3-1 anche la Repubblica Ceca a Modena

© federvolley.it
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Altra giornata agli Europei di volley maschili e altra vittoria per l’Italia di Fefè De Giorgi. Già sicuri della qualificazione agli ottavi dallo scorso turno, gli Azzurri battono 3-1 pure la Repubblica Ceca a Modena e si confermano così la squadra capolista nel Pool A, con quattro successi conquistati in quattro partite. Capitan Giannelli e compagni salgono a quota 12 punti e distanziano in classifica proprio i cechi: il prossimo avversario sarà la Slovenia, giovedì 17 settembre, sempre al PalaPanini.
LA PARTITA
Il PalaPanini di Modena fa da sfondo a Repubblica Ceca-Italia, sfida tra la prima e la seconda in classifica nel Pool A. Il set d’apertura è molto combattuto e vede imporsi 25-23 la squadra del ct Jiri Novak, brava a toccare anche un +5 e a chiudere poi positivamente un finale di frazione complicato, sigillando il parziale al terzo set point: decisivo è l’errore in battuta di Romanò, che negli scambi precedenti era stato invece il trascinatore nel tentativo di recupero azzurro.
L’Italvolley prova allora a scuotersi in apertura di secondo set e ci riesce, prendendo subito in mano le redini del parziale: se nella frazione precedente erano stati soprattutto Indra e Vasina i protagonisti per la Repubblica Ceca, ora sono Romanò, Lavia e Bottolo a risvegliare gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi. È così che, dopo essersi spinta pure sulla doppia cifra a favore, l’Italia si prende 25-16 il set, continuando poi a martellare anche nella terza frazione: massimo vantaggio di +6 e 25-20 che vale il sorpasso nel totale dei parziali, sull’ace di Romanò. Spinta da un Bottolo ‘on fire’, l’Italvolley si presenta dunque al quarto set con la possibilità di chiudere ogni discorso e lo fa: 25-20 sul diagonale di Bottolo (22 pt. per lui) e quarta vittoria in quattro partite del girone. Miglior marcatore di serata per gli Azzurri è Romanò (24 punti personali), con la Nazionale tricolore che tornerà in campo giovedì 17 settembre, sempre a Modena, contro la Slovenia.