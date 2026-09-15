Europei Volley: Italia inarrestabile, battuta 3-1 anche la Repubblica Ceca a Modena

L’Italvolley prova allora a scuotersi in apertura di secondo set e ci riesce, prendendo subito in mano le redini del parziale: se nella frazione precedente erano stati soprattutto Indra e Vasina i protagonisti per la Repubblica Ceca, ora sono Romanò, Lavia e Bottolo a risvegliare gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi. È così che, dopo essersi spinta pure sulla doppia cifra a favore, l’Italia si prende 25-16 il set, continuando poi a martellare anche nella terza frazione: massimo vantaggio di +6 e 25-20 che vale il sorpasso nel totale dei parziali, sull’ace di Romanò. Spinta da un Bottolo ‘on fire’, l’Italvolley si presenta dunque al quarto set con la possibilità di chiudere ogni discorso e lo fa: 25-20 sul diagonale di Bottolo (22 pt. per lui) e quarta vittoria in quattro partite del girone. Miglior marcatore di serata per gli Azzurri è Romanò (24 punti personali), con la Nazionale tricolore che tornerà in campo giovedì 17 settembre, sempre a Modena, contro la Slovenia.