Vittoria e sorpasso per Chieri: Scandicci battuta 3-1. A Perugia lo scontro salvezza

Esulta ancora la Reale Mutua Fenera Chieri e lo fa con una pesante vittoria per 3-1 sulla Savino Del Bene Scandicci che vale la conquista del quarto posto proprio ai danni delle toscane. Dopo un primo set perso 22-25, le ragazze di Bregoli la spuntano 34-32 annullando 8 set-point nella seconda frazione. Da lì in avanti, Chieri gioca con autorevolezza aggiudicandosi terzo e quarto set 25-17 e 25-20. Ma mercoledì 27 gennaio è già tempo di rivincita per Scandicci, che ospiterà proprio le piemontesi al PalaRialdoli in uno scontro diretto per le posizioni nobili della classifica. Alessandro Pistone

Tutto liscio per la Unet e-work Busto Arsizio, che sconfigge anche la Zanetti Bergamo per 3-0 e sale a quota 25 punti in classifica, staccandosi definitivamente dalla zona pericolosa delle graduatoria. Il match contro la formazione orobica è stato a senso unico, con il risultato mai in bilico.

Un altro sorpasso è avvenuto nel match valevole per il penultimo posto in classifica, con la Bartoccini Fortinfissi Perugia che ha piegato 3-1 la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Le magliette nere lasciano l'ultima posizione proprio alle lombarde, entrate in partita soltanto nel terzo set.

Reale Mutua Fenera Chieri-Savino Del Bene Scandicci 3-1 (22-25, 34-32, 25-17, 25-20)

- Chieri: Mazzaro 14, Grobelna 4, Perinelli 11, Alhassan 15, Bosio 3, Villani 15, De Bortoli (L), Laak 16, Frantti 4, Gibertini (L), Mayer, Meijers. Non entrate: Fini, Zambelli. All. Bregoli.

- Scandicci: Courtney 16, Popovic 7, Drewniok 5, Vasileva 14, Lubian 16, Malinov 5, Merlo (L), Pietrini 6, Bosetti 4, Samadan, Camera. Non entrate: Stysiak, Cecconello, Carocci (L). All. Barbolini.

Unet e-work Busto Arsizio-Zanetti Bergamo 3-0 (25-16, 25-18, 25-15)

- Busto Arsizio: Gennari 8, Stevanovic 10, Poulter 1, Gray 18, Olivotto 8, Mingardi 13, Leonardi (L), Escamilla 1, Piccinini 1. Non entrate: Cucco (L), Herrera Blanco, Bulovic, Bonelli. All. Musso.

- Bergamo : Loda 6, Moretto 8, Lanier 11, Enright 4, Mio Bertolo 3, Valentin 3, Fersino (L), Dumancic 2, Prandi, Marcon, Faucette Johnson. Non entrate: Faraone. All. Turino.

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-14, 25-18, 14-25, 25-20)

- Perugia: Koolhaas 8, Di Iulio 3, Havelkova 6, Aelbrecht 8, Ortolani 14, Carcaces 13, Cecchetto (L), Angeloni 7, Mlinar, Rumori (L), Agrifoglio. Non entrate: Scarabottini, Casillo. All. Mazzanti.

- Brescia: Cvetnic 13, Botezat 1, Nicoletti 8, Jasper 5, Berti 9, Bechis 2, Parlangeli (L), Angelina 16, Hippe 1, Biganzoli 1, Pericati (L). Non entrate: Bridi, Sala. All. Mazzola.

