Tutto facile per Conegliano, Monza resta in scia

VOLLEY FEMMINILE

Inizia il tour de force per le pantere dell’Imoco Volley Conegliano, che sbrigano la prima delle cinque partite in otto giorni senza faticare più di tanto sul campo di Trento. Impossibile chiedere di più a una Delta Informatica che ha utilizzato questo match valevole per la 24ª giornata di Serie A1 per rimettersi in pista dopo oltre un mese di stop dovuto al Covid-19. Per le venete è anche la 19ª vittoria su 19 partite disputata in campionato, 13º successo senza perdere un set (18-25, 15-25, 17-25). Imoco Volley Conegliano

Senza Orro, per lei risentimento muscolare al quadricipite alla gamba destra, la Saugella Monza centra la 12ª perla consecutiva con il 3-1 sulla VBC èpiù Casalmaggiore. Prosegue il periodo d'oro delle ragazze di Gaspari, brave a mantenere non solo l’imbattibilità casalinga in campionato, ma anche a presentarsi nel migliore dei modi alla bolla di Coppa CEV che sarà ospitata proprio all'Arena di Monza. Sabato 30 gennaio sarà poi l'occasione di tornare in campo contro l’avversario più ostico di tutti: l’Imoco Volley Conegliano.

Delta Despar Trentino-Imoco Volley Conegliano 0-3 (18-25, 15-25, 17-25)

- Trento: D'Odorico 10, Furlan 4, Melli 7, Marcone 5, Pizzolato 1, Cumino, Moro (L), Bisio 2, Ricci. Non entrate: Fondriest. All. Bertini.

- Conegliano: Adams 13, Fahr 5, Gicquel 21, Hill 10, De Kruijf 7, Gennari 4, De Gennaro (L), Caravello. Non entrate: Egonu, Folie (L), Sylla, Butigan, Wolosz, Omoruyi. All. Santarelli.

Saugella Monza-VBC èpiù Casalmaggiore 3-1 (25-23, 24-26, 25-23, 25-13)

- Monza: Begic 18, Danesi 5, Van Hecke 25, Davyskiba 17, Heyrman 13, Carraro 4, Parrocchiale (L), Squarcini 2, Obossa, Meijners, Negretti. Non entrate: Orthmann. All. Gaspari.

- Casalmaggiore: Marinho 1, Bajema 19, Melandri 10, Montibeller 9, Kosareva 12, Stufi 7, Sirressi (L), Vanzurova 4, Ciarrocchi 1, Maggipinto, Bonciani. All. Parisi.

