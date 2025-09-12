Via al Mondiale maschile. De Giorgi: "Ispiriamoci alle Azzurre di Velasco"

Tante le responsabilità per gli uomini di Fefè De Giorgi. Da un lato, c'è un oro da difendere e dall'altro bisogna anche mantenere alto l'entusiasmo dopo il trionfo delle Azzurre. La cavalcata della Nazionale femminile e del suo ct deve essere un'iniezione di fiducia anche per i ragazzi: "È bello vederle in campo, perché giocano bene. Di Velasco tutti sottolineano le frasi significative, i concetti che esprime nelle interviste e nei discorsi pubblici, ma più di tutto sa allenare, conosce la pallavolo come pochi. Vorrei che fossimo ispirati da loro, dal gruppo, da quanto sono compatte, da come hanno saputo resistere senza disunirsi", ha dichiarato De Giorgi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.