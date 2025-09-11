Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Volley
volley

Volley, Velasco: "Mi arrabbio se mi dipingono come un guru: sono un allenatore"

Il tecnico dell'Italvolley femminile reduce dal successo mondiale: "All'Inter non ho capito cosa volesse Moratti da me: mi pagò per non lavorare"

11 Set 2025 - 09:51

Julio Velasco, reduce dal grande successo mondiale con l'Italvolley femminile, mette i puntini sulle i riguardo la propria figura: "Quando mi dipingono come una specie di guru mi rompo i c... di quel me stesso. Tante frasi che mi hanno attribuito non le ho mai pronunciate, c'è addirittura chi è convinto che io sia l'auto del libro Il codice Velasco, invece non ne so nulla. Io sono semplicemente un allenatore di pallavolo, questo è ciò che so fare". E spiega anche in che modo: "Sono pragmatico, non ideologico: insistere su un’idea anche quando non funziona è sbagliato. Andando oltre idee, metodo e tattica penso che la parte più importante sia l’adattamento ai gruppi e al momento"

Il tecnico argentino parla così al Corriere dello Sport: "Se la persona diventa personaggio e finisce per crederci allora arriva il declino. Se ci si sofferma sul personaggio si perde di vista il senso dell'impresa e dello sport. Bisogna giudicare la squadra, l'atteggiamento e le mie ragazze non hanno mai mollato". E quindi si torna ai concetti spiegati all'Italia durante il Mondiale: "Ho spiegato alle ragazze che l'oro di Parigi (alle Olimpiadi, ndr) era stato un'eccezione, non la regola. Basta un attimo per trasformare un punteggio da positivo a negativo e viceversa. Io dico sempre di guardare a Vasco Rossi: tecnicamente non è il miglior cantante ma trasmette qualcosa di forte e comprensibile, per questo arriva a tutte le generazioni".

Ora Velasco vorrebbe "sparire per un po', mi chiamano in tv ma voglio evitare la sovraesposizione di rompere i c... alla gente. Oggi qualsiasi cosa tu faccia finisce sui social e sei ovunque". Infine il ricordo dell'esperienza, breve, nel calcio: "Prima, alla Lazio, Cragnotti scelse me e Zoff forse perché eravamo figure pulite e spendibili ma poi mi resi conto dei problemi e rinunciai a quattro anni di contratto. All'Inter c'era confusione e poco dopo l'esonero di Lippi salutai, non ho mai capito cosa volesse Moratti da me e continuò a pagarmi per non lavorare".

Leggi anche

Campione olimpico e del mondo, Velasco nel pantheon dello sport italiano

velasco
guru
allenatore

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:54

Miracolo San Giovanni: 9000 abitanti e... Ortolani per l'A1

01:04
DICH EGONU 7-9 DICH

Egonu: "Fiera di me stessa e della squadra"

01:45
DICH DANESI 7-9 DICH

Danesi: "Siamo fortissime mentalmente"

00:14
DICH SYLLA 7-9 DICH

Sylla: "Loro hanno lavorato sodo per metterci in difficoltà, noi l'abbiamo scampata"

01:15
DICH DE GENNARO 7-9 DICH

De Gennaro: "Concludere così è qualcosa di unico. Non riesco ancora a realizzare"

01:17
DICH MANFREDI 7-9 DICH

Manfredi: "Grazie a tutto il movimento"

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

00:50
DICH DE GIORGI DICH

De Giorgi: "Al mondiale nelle Filippine vogliamo confermarci campioni"

00:48
DICH VELASCO SRV

Velasco shock: "Faccio i nomi: Pietrini, Chirichella, Bonifacio e Lubian sono stati quattro rifiuti alla Nazionale"

01:19
DICH SOLI CIVITANOVA DICH

Soli: "Tante imperfezioni in questa serie, ma abbiamo un sogno"

00:25
DICH LAURENZANO ITAS TRENTINO DICH

Laurenzano: "Il fattore campo sta contando molto, abbiamo fatto bene a lottare per il primo posto in campionato"

01:25
DICH SOLI (ALLENATORE TRENTINO VOLLEY) DICH

Soli: "Contro Civitanova ci aspettiamo una battaglia, sarà importante gara 1"

00:57
DICH SBERTOLI (TRENTINO VOLLEY) DICH

Sbertoli: "Ci conosciamo bene, loro saranno carichi ma lo saremo anche noi"

01:54

Miracolo San Giovanni: 9000 abitanti e... Ortolani per l'A1

I più visti di Volley

Moki De Gennaro, ultima in azzurro indimenticabile: trionfo mondiale battendo il marito

L'Italia accoglie le campionesse del mondo di volley: "Fatichiamo a capire cosa abbiamo fatto"

Julio Velasco

Velasco: "Mi arrabbio se mi dipingono come un guru: sono un allenatore. Moratti mi pagò per non lavorare"

Formidabile Italia, è campione del mondo per la seconda volta: Turchia battuta 3-2 in finale

Velasco, che esultanza davanti alle brasiliane dopo il punto decisivo: "Come la semifinale del 1990"

Campione olimpico e del mondo, Velasco nel pantheon dello sport italiano

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:34
Rosa al completo per Chivu: Lautaro alla Pinetina, il Toro punta la Juve
12:29
Da Adli a Simic, il mercato è chiuso ma il Milan non smette di incassare: le cifre
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr
12:24
CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita
12:18
Mondiali di Atletica: Battocletti, Palmisano e Fabbri subito in gara per un podio
Felipe Melo
12:17
Felipe Melo verso il Derby d'Italia: "Tifo Inter, Tudor niente di eccezionale"