Volley, Velasco: "Mi arrabbio se mi dipingono come un guru: sono un allenatore"

Julio Velasco, reduce dal grande successo mondiale con l'Italvolley femminile, mette i puntini sulle i riguardo la propria figura: "Quando mi dipingono come una specie di guru mi rompo i c... di quel me stesso. Tante frasi che mi hanno attribuito non le ho mai pronunciate, c'è addirittura chi è convinto che io sia l'auto del libro Il codice Velasco, invece non ne so nulla. Io sono semplicemente un allenatore di pallavolo, questo è ciò che so fare". E spiega anche in che modo: "Sono pragmatico, non ideologico: insistere su un’idea anche quando non funziona è sbagliato. Andando oltre idee, metodo e tattica penso che la parte più importante sia l’adattamento ai gruppi e al momento"